المحكمة الاقتصادية تخفض سعر البيع الأساسي لـ مول صن سيتي 220 مليون جنيه إلى 3.924 مليار

قرر قاضي التنفيذ بمحكمة القاهره الاقتصادية خفض السعر الاساسي الذي تبداء به مزايده بيع المول الشهير للمرة الثانيه استنادا للسعر الوارد بالتقييم السابق أعداده من مهيب السعيد الاستاذ بكليه الهندسة بجامعة القاهره .

حدد سعر المول بنحو 3.924 مليار جنيه بدلا من السعر السابق بواقع 4.134 مليار جنيه تحديده من متوسط التقيميين المودعين امام المحكمه.

أصدر قاضي التنفيذ أمرا للوكيل العقاري المباشر الإجراءات البيع بتحديد السعر الذي تبداء به المزايده وفقا للسعر المحدد بالتقييم المذكور بما سيؤدي لخفض السعر بما يجاوز 220 مليون جنيه ليكون السعر الذي تبدا ء به المزايده بجلسه البيع القادمه بقيمة 3.924 مليارجنيه.

كلفت المحكمة الوكيل العقاري بتعديل قائمة شروط البيع وذلك في خطوه تشجيعية للمستثمرين بالسوق العقاري للتقدم بعروض جديدة لشراء المول

يذكر انه بذلك تكون المره الثانية التي تقرر فيها المحكمه الاقتصادية خفض السعر الاساسي لبيع المول حيث سبق طرح المول خلال العام الماضي بسعر اساسي يبداء من 4.350 مليار جنيه

جدير بالذكر أن مول صن سيتي يقع علي مساحه تتجاوز السابعه وعشرون الف متر مربع ويباع بما اشتمله من الات ومعدات وتجهيزات هندسيه علي اعلي مستوي تقني ويحتوي علي منطقة ملاهي حديثة ومجمع سينمات ومتجر كارفور الشهير.