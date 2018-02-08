المحكمة الاقتصادية تحيل نزاع سكودا و أرتوك لمحكمة شمال القاهرة

قضت المحكمة الاقتصادية بعدم اختصاصها بالنظر فى القضية المقامة، من قبل رجل الأعمال شفيق جبر، ررئيس مجلس إدارة “أرتوك أوتو”، وكيل سكودا السابق، ضد شركة سكودا العالمية، وإحالة القضية إلى محكمة شمال القاهرة.

وقال جون معتوق، الشريك المؤسس لمكتب معتوق بسيوني، إن المحكمة الاقتصادية، قد أصدرت حكمها لصالح شركة “سكودا” فقد انتهت المحكمة إلي أن “أرتوك” كان يبيع سيارات سكودا بعد شرائها من سكودا بجمهورية التشيك، كمشتر و تاجر ليقوم بإعادة البيع و أنه لم يكن وكيلا تجاريا، فهو لم يبرم أي تصرفات نيابة عن “سكودا” بل إن العلاقة شراء و إعادة بيع.

و أضاف أن هذا الحكم يتفق مع الدفاع المقدم من جانبه عن” سكودا”، و هو ما يقطع شوطا كبيرا نحو حسم النزاع لصالح “سكودا” العالمية. و يمكنها من التوسع في السوق المصرية.

وأكد عثمان موافي، المحامي بالنقض رئيس قسم المحامين عن “سكودا” للسيارات و” نيسان” للسيارات و “ميتسوبيشي” للسيارات، أن المحكمة قررت أنه لا يمكن اعتبار العقد المبرم بين “سكودا” و “أرتوك” عقد وكالة عمولة، أو وكالة عقود، و إنما هو عقد توزيع تقوم “أرتوك” لسداد ثمن البضائع التي تقوم بتوزيعها، و تنقل ملكيتها إليها مقابل نسبة خصم.

وقد حكمت المحكمة بعدم اختصاص المحاكم الاقتصادية و إحالة القضية إلي إحدى الدوائر التجارية لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية.

وعلق كريم نجار، الشريك المؤسس لـ “كيان إيجيبت” للتجارة والاستثمار، المستورد الحصرى الجديد لسيارات “سكودا”، قائلا : إن قرار المحكمة جاء ليؤكد انتهاء العلاقة التجارية التى كانت تجمع بين كل من أ”رتوك أوتو”، والشركة التشيكية، وأن أحقية “أرتوك أوتو” بوكالة “سكودا” قد انتهت بإنهاء التعاقد فى ديسمبر 2016.

كانت “سكودا” قد أخطرت “أرتوك أوتو” بإنهاء التعاقد معها، مما دفع الوكيل السابق لإقامة دعوى أمام المحكمة الاقتصادية، يطالب فيها الشركة الأم بتعويض 225 مليون دولار، نظير فسخ التعاقد من طرف واحد.

وخلال يناير 2017، أعلنت “كيان” للتجارة والاستثمار، وكيل سيارات “سيات”، التابعة لرجل الأعمال كريم نجار، توليها مهام عمليات الصيانة لطرازات “سكودا”، لحين الاستقرار على وكيل جديد للعلامة التجارية.

وفى الثالث من أبربل 2017، أعلنت “سكودا” توقيعها اتفاقا مشتركا فيما بينهما، ينص على تولى “كيان إيجيبت” مهام الاستيراد الحصرى لتوزيع منتجات “سكودا”، على أن يشمل الاتفاق بيع السيارات وقطع الغيار والملحقات فى مصر.

وبناء على البيان الصادر خصص “نجار” جزءا من مركز خدمة أودى بالقطامية، والمملوك لشركة “كيان” ، والمؤجر من شركة المصرية وأوتوموتيف، وكلاء سيارات فولكس وأودى، لعرض طرازات واستقبال ضمانات وصيانة سيارات “سكودا”.