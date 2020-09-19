سيـــاســة

المحكمة الاقتصادية تؤيد حبس منار سامى فتاة التيك توك 3 سنوات

والمتهمة بالتحريض على الفسق والفجور، وبث فيديوهات خادشة للحياء العام، بقصد ممارسة الدعارة
المال - خاص 2:57 م, السبت, 19 سبتمبر 20 2:57 م, السبت, 19 سبتمبر 20

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أيدت المحكمة الاقتصادية اليوم ، الحكم السابق صدوره من محكمة أول درجة بحبس منار سامى فتاة التيك توك لمدة 3 سنوات مع الشغل.

وذلك بعد أن نظرت المحكمة الاستئناف المقدم من المتهمة منار سامي، المعروفة بفتاة التيك توك، بالقليوبية، والمتهمة بالتحريض على الفسق والفجور، وبث فيديوهات خادشة للحياء العام، بقصد ممارسة الدعارة.

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وكانت المحكمة الاقتصادية قد قضت، بمعاقبة المتهمة منار سامى فى القضية ، بالحبس 3 سنوات مع الشغل وكفالة و20 ألفا لإيقاف تنفيذ العقوبة، و300 ألف جنيه غرامة، وإلزامها بالمصاريف الجنائية بتهمة نشر الفجور والتحريض على الفسق والأعمال المنافية للآداب.

تعود أحداث القضية عندما ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على المتهمة بعد تقدم بلاغات ضدها، فى اتهامها بالإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعى بنشر فيديوهات خادشه للحياء العام بقصد التحريض على الفسق والفجور، وبعرضها على النيابة العامة قررت حبسها ، وتم إحالتها للمحاكمة.

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كتبت نجوى عبد العزيز

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بقلم المال - خاص

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