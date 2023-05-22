المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية تحدد بيع 123 قطعة بقرية ابن سينا بالساحل الشمالي

حددت المحكمة الاقتصادية بالاسكندرية، يوم 27 مايو الجاري، موعدا لبيع عددا من الوحدات السكنية بقرية ابن سينا 2 بالساحل الشمالي، بمنطقة سيدي عبدالرحمن.

وأشارت مصادر مطلعة لـ” المال” أن المحكمة الاقتصادية الأراضي التي سيتم بيعها تقع على مساحة 123 قطعة، وما عليها من فيلات مختلفة منها ما هو مقام على دورين ومنها ما هو مقام على 4 أدوار.

كما سيتم بيع عددا من الشاليهات وعمارات و3 مسطحات أخرى بمساحات مختلفة مبنى على احداها جزء من سوق تجاري والثانية مخصصة لتكون مستوصف والثالثة مبني عليها مبنى خدمات تجارية وتم انشاء معظم الوحدات وهي عبارة عن هيكل خرساني بدون تشطيب ومنها ما هو نصف تشطيب ومنها كامل التشطيب وبعض المباني صف أول على البحر والبعض الآخر خلفي.

وحددت المحكمة الاقتصادية بالاسكندرية، سعر البيع بنحو 140 مليون جنيه، وبتأمين دخول للمزايدة تصل الى 5 مليون جنيه.

يذكر أن قرية ابن سينا الساحل الشمالي بوضعها المتميز في الساحل الشمالي حيث تقع بخليج الجراولة مباشرة علي البحر بأجمل شطئ في الساحل الشمالي

وتتميز قرية ابن سينا الساحل الشمالي بعدد 3 اكوابارك، وفندق 4 نجوم وكاباناز علي الشاطئ، ومطاعم وكافيهات، حمامات سباحة موزعة علي جميع انحاء القرية لتلبي احتياجات جميع العملاء، بالاضافة الى بحيرات صناعية، وحمام سباحة مغطي للسيدات بها غرفة تبديل ملابس.