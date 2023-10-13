المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية تحدد بيع 123 قطعة بقرية ابن سينا بالساحل الشمالي

حددت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، يوم 11 نوفمبر المقبل، موعدًا لبيع عدد من الوحدات السكنية بقرية ابن سينا 2 بالساحل الشمالي، بمنطقة سيدي عبدالرحمن.

وأشارت مصادر مطلعة لـ«المال» إلى أن المحكمة الاقتصادية الأراضي التي سيتم بيعها تقع على مساحة 123 قطعة، وما عليها من فيلات مختلفة منها ما هو مقام على دورين، ومنها ما هو مقام على 4 أدوار، حيث كان مقررا أن يتم البيع خلال مايو الماضي، إلا أنه لم يتم تلقي عروض جدية.

كما سيتم بيع عدد من الشاليهات وعمارات و3 مسطحات أخرى بمساحات مختلفة مبنى على إحداها جزء من سوق تجارية، والثانية مخصصة لتكون مستوصفا، والثالثة مبني عليها مبنى خدمات تجارية، وتم إنشاء معظم الوحدات وهي عبارة عن هيكل خرساني بدون تشطيب ومنها ما هو نصف تشطيب ومنها كامل التشطيب وبعض المباني صف أول على البحر والبعض الآخر خلفي.

وحددت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، سعر البيع بنحو 140 مليون جنيه، وبتأمين دخول للمزايدة تصل إلى 5 ملايين جنيه.

يذكر أن قرية ابن سينا الساحل الشمالي بوضعها المتميز في الساحل الشمالي حيث تقع بخليج الجراولة مباشرة علي البحر بأجمل شاطئ في الساحل الشمالي

وتتميز قرية ابن سينا الساحل الشمالي بعدد 3 اكوابارك، وفندق 4 نجوم وكاباناز علي الشاطئ، ومطاعم وكافيهات، حمامات سباحة موزعة علي جميع أنحاء القرية لتلبي احتياجات جميع العملاء، إضافة إلى بحيرات صناعية، وحمام سباحة مغطي للسيدات بها غرفة تبديل ملابس.