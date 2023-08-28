«المحطات النووية»: 350 كيانا وطنيا تتقدم للمشاركة بمشروع «الضبعة»

كشف الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية، عن تقدم 350 كيانا محليا للمشاركة فى مشروع محطة «الضبعة»، والذى تنفذه «روساتوم» الروسية.

وأضاف الوكيل، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الكيانات المحلية قامت بالتسجيل فى موقع اللجنة الوطنية للمشاركة فى المشروع النووي، ومن المقرر فحص جميع الطلبات من خلالها، علماً بأنها تضم عدة جهات حكومية، على رأسها وزارات «الإنتاج الحربي» و«البترول» و«التجارة والصناعة»، بالإضافة إلى هيئة المحطات النووية، وبالتعاون مع «روساتوم».

وأشار إلى أن الشركات التى قامت بالتسجيل قدمت معلومات عنها وطاقاتها الإنتاجية والمكونات التى تقوم بتصنيعها وسابقة أعمالها، كما تم الاتفاق مع الجانب الروسى وفق العقود المبرمة على أن تكون نسبة المشاركة المحلية للوحدتين الأولى والثانية بنسبة %25-20 وللثالثة والرابعة بنسبة %35-30.

وكشف أن الهيئة تسعى لمشاركة أكبر عدد ممكن من الكيانات الوطنية فى مشروع الضبعة، ما يسهم فى زيادة الناتج المحلي، بالإضافة إلى توطين التكنولوجيا والصناعة النووية بما يؤهلها للمشاركة فى مشروعات أخرى مماثلة فى دول العالم.

وأضاف أن هناك 3 شركات مصرية تقوم بتنفيذ أعمال حاليا بالموقع وأخرى تتولى بعض التوريدات اللازمة للمشروع، خاصة فى الصبة الخرسانية لكل مفاعل نووية، كما ان الهيئة توصى دائما بضرورة التواجد المحلى فى المشروع لدعم القطاع.

وأشار الوكيل إلى أن شركة «أتوم ستروى إكسبورت» الروسية -المقاول الرئيسى للمشروع النووى- تقوم بشكل مستمر بطرح المناقصات على الموقع الإلكترونى المخصص للأعمال التى سيتم تنفذها على مدار المراحل المختلفة.

وكان الوكيل قد اكد فى تصريحات سابقة أنه بحلول عام 2029 ستشارك كيانات الصناعات الثقيلة والبناء المصرية بنسبة %35 من إجمالى أنشطة المشروع، وستصبح المُورِّد الرئيسى للمُعَدات وقطع الغيار أثناء التشغيل.

وأكد أن لجنة توطين تكنولوجيا الطاقة النووية تعمل على تصنيف الشركات المصرية حسب احتياجات المشروع، وتدريبها وتنمية قدراتها المحتملة لتلبية المتطلبات الفنية، ما يساعدها على تقديم العطاءات.

ووقّعت مصر وروسيا فى 19 نوفمبر 2015 بحضور الرئيسين عبدالفتاح السيسى وفلاديمير بوتين، اتفاقية تعاون لإنشاء محطة للطاقة النووية بالضبعة؛ بتكلفة استثمارية تصل إلى 25 مليار دولار، وتضم 4 مفاعلات بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، بواقع 1200 ميجاوات لكل منها، من الجيل 3+ (مفاعلات الماء المضغوط) على أن يتم تشغيل أولها فى 2029 وتنفذها شركة «روساتوم».