«المحطات النووية» تهنئ المصريين بالحصول على إذن إنشاء أول مفاعل في محطة الضبعة 

تقدم الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالتهنئة للقيادة السياسية والشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيه، وبحصول هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء على إذن الإنشاء للوحدة النووية الأولى “أول مفاعل” في محطة الضبعة النووية المصرية .

وأضاف الوكيل أن التاريخ سيسجل بحروف من ذهب دخول مصر مصاف الدول المنشئة للمحطات النووية، بعد أكثر من سبعين عاما وتحقيق الحلم النووي الذي طال انتظاره منذ الخمسينيات وتحول مصر من دولة وافدة تخطط لبناء محطة نووية على الأراضي المصرية إلى دولة تنشئ محطة نووية حسب التصنيف العالمي للدول وللوكالة الدولية للطاقة الذرية.

امجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية

وتمت الموافقة من جانب مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في جلسته رقم 5 المنعقدة اليوم على منح إذن إنشاء الوحدة الأولى في محطة الضبعة النووية المصرية.

وتلقت الهيئة طلب الحصول على إذن الإنشاء للوحدتين الأولى والثانية في 13/1/2019، وعلى مدار عامين استكملت هيئة المحطات النووية إجراءاتها بالتقدم بتقرير تحليل الأمان الأولي للوحدتين الأولى والثانية بدءاً من يناير 2021 وحتى نهاية يونيو 2021.

وبموجب القانون رقم “7” لسنة 2010 بشأن تنظيم الانشطة النووية والإشعاعية، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم “1326” لسنة 2011، وتعديلاته الصادرة بالقرار رقم “211” لسنة 2017، الذي حدد الإجراءات المختلفة لتراخيص المنشآت النووية.

وأضافت الهيئة أنها اتخذت الإجراءات اللازمة للتحقق من توافر أقصى درجات الأمان للمشروع النووي بالضبعة وفق أعلى المعايير الدولية، وذلك على النحو التالي:

– تأهيل العاملين بالهيئة للقيام بعملية المراجعة والتقييم من خلال برنامج بناء القدرات الذي تم إعداده وإطلاقه من خلال مركز التميز بالهيئة.

– وضع طرق وأساليب المراجعة لكل فصل من فصول تقرير تحليل الأمان الأولي وفقا لإصدارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمعايير المطبقة في دولة “روسيا الإتحادية”.

– مراجعة الفصول المختلفة لتقرير تحليل الأمان الأولي، ومناقشة المخرجات، والوقوف على النتائج النهائية للمراجعة.

– إرسال نتائج المراجعة والتقييم لتلك المستندات والتي أفرغت ما يزيد عن 8500 صفحة للوحدة الأولى فقط، إلى هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وتلقي ردودها على تلك النتائج.

– عقد جلسات لمناقشة تعقيب هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء على نتائج المراجعة. كما قامت الهيئة بزيارة تفتيشية لموقع المحطة النووية بالضبعة، وذلك للوقوف على مدى جاهزية الموقع لبدء الإنشاء.

ووفقاً لنتائج المراجعة والتقييم والتفتيش فقد تم التحقق من الأمان للوحدة الأولى من المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة ولم يثبت وجود ثمة مخاطر تهدد الإنسان أو البيئة أو الممتلكات، لذا قرر مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بجلسته رقم “5” لعام 2022 الموافقة على منح إذن الإنشاء للوحدة الأولى بمحطة الضبعة النووية، ووفقاً للشروط الواردة بالإذن.