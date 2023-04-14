«المحطات النووية»: تنفيذ أول صبة خرسانية للمفاعل الثالث بمشروع الضبعة مطلع مايو

تفقد الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وألكسندر لوكشين رئيس شركة أتوم ستروى إكسبورت موقع إنشاءات المحطة النووية بالضبعة للاطمئنان على سير تقدم الأعمال بالموقع ولتحفيز والاستماع إلى فرق العمل التي تواصل الأعمال ليل نهار خلال شهر رمضان.

و ضم الوفد قيادات هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وقيادات شركة أتوم ستروى إكسبورت وقيادات معهد التصميم الروسي للمشروع، وكذلك المتخصصين من فريق المشروع من هيئة المحطات النووية والقسم الهندسي والإنشائي من شركة “أتوم ستروى اكسبورت”.

وقد قام الوفد بزيارة ميدانية تفقدية لكل من ميناء الضبعة البحري التخصصي بموقع المحطة النووية بالضبعة المخصص لاستقبال معدات المشروع والذي استقبل بالفعل أول معدة نووية طويلة الأجل (مصيدة قلب المفاعل) في مارس الماضي ومكان تخزين المعدات الثقيلة للمشروع حيث يتم تخزين مصيدة قلب المفاعل وفق متطلبات التخزين المعتمدة وأيضا موقع إنشاءات وحدات محطة الضبعة النووية.

و تهدف هذه الزيارة في المقام الأول إلى التأكد من إتمام الجاهزية لتحقيق الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الثالثة والتي من المخطط أن تتم خلال الأسبوع الأول من شهر مايو المقبل بعد حصول الهيئة على إذن إنشاء الوحدة النووية الثالثة من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.

وعقب الزيارة الميدانية تم عقد اجتماع موسع بالموقع مع المختصين لمناقشة تطور أعمال المشروع وللتأكد من تنفيذ نطاق أعمال العام الحالى وفق المخطط الزمني وللاستماع أيضا إلى مدى تطور تقديم الوثائق التصميمية للمشروع والموقف التنفيذي الإنشائي للوحدات النووية.

موقع المفاعل الثالث

جدير بالذكر أن هذه الزيارات تأتي في إطار المتابعة الدقيقة للإدارة العليا للمشروع لسير الأعمال على أرض الواقع ولتذليل العقبات أمام فرق العمل بما يحقق تنفيذ المشروع وفق المخططات الزمنية.