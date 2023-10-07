«المحطات النووية» تنظم ندوة تثقيفية عن انتصارات أكتوبر للعاملين بمشروع الضبعة

عقدت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، ندوة تثقيفية توعوية عن انتصارات أكتوبر المجيدة، افتتحت الندوة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وكلمه للدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

ورحب الوكيل باللواء أح/ فؤاد يوسف أحمد فيود – مستشار إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، والدكتور/ أحمد كريمة أستاذ متفرغ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، شاكراً ومقدراً لهما مشاركتهما في هذه الفعالية.

وأوضح الوكيل أنه “في احتفالنا باليوبيل الذهبى لانتصارات أكتوبر المجيدة والعبور نحو المستقبل قمنا بتركيب مصيدة قلب المفاعل أول معدة نووية طويلة الأجل بنجاح معلنين أن العبور ما زال مستمرا”.

كما أكد أن “هذه الانتصارات العظيمة تعكس قوة وإرادة شعبنا الذي أثبت للعالم بأسره قدرته على تحقيق المستحيل وتحقيق النصر في وجه أعدائه. إنها تذكرنا بأهمية العزيمة والتصميم والتفاني في سبيل تحقيق أهدافنا وتحقيق تطلعاتنا”.

واختتم دكتور أمجد الوكيل كلمته بدعوة الجميع إلى تجديد العهد بقيمنا ومبادئنا الوطنية والعمل معاً لتعزيز روح الوطنية وتطوير وطننا الحبيب. قائلاً “فلنحتفل بانتصاراتنا ولنستمر فى تحقيق النجاحات والتقدم”.

كما ألقى الدكتور كريمة محاضرة دينية لرفع الوعى الدينى والتأكيد على سماحة الدين الإسلامى ووسطيته وضرورة التحلى بالفكر الواعى المستنير المبنى على الانتماء الحقيقى للوطن.

وقد أعطى اللواء أح / فيود محاضرة تثقيفية عن انتصارات أكتوبر لرفع روح الانتماء والعزيمة لدى العاملين وتأكيداً على أنه بالعمل الجاد والإخلاص نتحدى المستحيل.

وقامت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالتشرف، بمنح درع هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لكل من اللواء فيود، والدكتور كريمة، كما قام الوكيل خلال فعاليات الندوة أيضا بتكريم المحاربين القدامي المشاركين فى نصر أكتوبر المجيد.