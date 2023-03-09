«المحطات النووية» تنظم زيارة لطلبة «الهندسة الاشعاعية» لمشروع محطة الضبعة

قام وفد من طلبة «قسم الهندسة النووية والإشعاعية» بجامعة الإسكندرية بزيارة لموقع محطة الضبعة النوويةفي إطار اهتمام هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بتحقيق التواصل الفعال مع الأطراف المعنية بمشروع الضبعة ومنها الجامعات والمراكز البحثية المصرية بشأن مشروع مصر القومي مشروع المحطة النووية بالضبعة.

وقامت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء برئاسة الدكتور أمجد الوكيل وبالتعاون مع جامعة الاسكندرية بتنظيم زيارة ميدانية لطلبة قسم الهندسة النووية والإشعاعية لموقع المحطة النووية بالضبعة، أمس .

وبدأت الزيارة بإلقاء محاضرة استعرضت التاريخ العريق لجمهورية مصر العربية في مجال الطاقة النووية ومحاضرة عن الموقف التنفيذي لمشروع المحطة النووية بالضبعة، أعقب ذلك عمل زيارة ميدانية للتعرف على مختلف الأعمال والأنشطة التي تتم بالموقع.

و قام الطلاب بالاطلاع على الموقف التنفيذي للرصيف البحري ومدى جاهزيته لاستقبال أول معدة نووية طويلة الأجل بالموقع، ودور منظومات الرصد البيئي والمعامل في المشروع وتبع ذلك خلال الجولة الميدانية التعرف على الأعمال الإنشائية التي تتم حاليا بمشروع محطة الضبعة النووية .

كما تم استعراض الأعمال التي تمت من أجل تحقيق الصبة الخرسانية الأولى لكل من الوحدة النووية الأولى والثانية والأعمال التجهيزية والتحضيرية التي تتم حاليا بالموقع من أجل تنفيذ الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الثالثة والتي من المخطط أن تتم خلال الربع الثاني من العام الجاري 2023.وقد أعرب الطلاب عن مدى امتنانهم لتنظيم تلك الزيارة وعن سعادتهم وتقديرهم لمجهودات هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء ودورها الوطني في تنفيذ مشروع مصر القومي مشروع محطة الضبعة النووية تحت رئاسة الدكتور/ أمجد الوكيل رئيس مجلس الإدارة.