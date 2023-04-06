المحطات النووية تعلق على تقارير تلقيها عروضا أمريكية روسية لإنشاء مفاعلات صغيرة

كشف الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية، أنه لا صحة حول مباحثات أمريكية روسية مع مصر لتدشين مفاعلات نووية بقدرة 300 ميجاوات.

امجد الوكيل

وأضاف الوكيل في تصريحات لـ”المال” أن التقارير الخاصة بتلقي عروض في هذا الشأن عار تمامًا من الصحة، موضحا أنه لم يحدث مباحثات في هذا الشأن.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى مباحثات بين مسؤولي هيئة المحطات النووية المصرية وجهات أمريكية روسية بشأن التعاون في مجال الطاقة النووية السلمية، والتشاور بشأن تقديم عرض رسمي يتضمن إنشاء مفاعلات طاقة نووية صغيرة مع توفير جهات بنكية تتولى تمويل المشاريع بشروط ميسرة وهو ماتم نفيه.

وأكد الوكيل، أن الهيئة تدرس منذ فترة، ولا زالت في مرحلة دراسة استخدام المفاعلات الصغيرة، ولكنها لم تتفاوض مع شركة أمريكية أو روسية في هذا الشأن.

وتنفذ مصر في الوقت الحالي محطة نووية بموقع الضبعة تقوم بتدشينها شركة روساتوم الروسية بإجمالي استثمارات تتخطي 25 مليار دولار وبقدرة 4800 ميجاوات للمفاعلات الاربع التى تضمها المحطة.