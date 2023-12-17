المحطات النووية تطلق حملة للتبرع بالدم بموقع مشروع الضبعة

قامت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بتنظيم حملة للتبرع بالدم للعاملين وذلك بالتعاون مع جمعية الهلال الاحمر المصري بموقع مشروع الضبعة النووي بمحافظة مطروح.

حيث شهد موقع المحطة النووية بالضبعة أمس الأحد 17 ديسمبر 2023 انطلاق فعاليات حملة التبرع بالدم من خلال تواجد الحملة بموقعين أحدهما المبنى الإداري داخل موقع الانشاء والآخر المباني الإدارية بالمدينة السكنية مدينة نواه، وذلك لتوفير أكبر قدر ممكن من الإتاحية للتبرع بالدم من مختلف العاملين بالهيئة بموقع الضبعة.

وقد توافد العديد من العاملين بهيئة المحطات النووية للتبرع حيث وصل عدد المتبرعين الى ما يقرب 100 متبرع.

وتأتي هذه الحملة في إطار المسئولية الوطنية لهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والدور الذي تقوم به في خدمة المجتمع.