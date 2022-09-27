«المحطات النووية» تطرح مناقصة لتوريد 184 جهاز محمول بدون كاميرا

طرحت هيئة المحطات النووية مناقصة على الشركات لتوريد 184 جهاز محمول بدون كاميرا وعدد 1 محمول ذكى للعاملين بالهيئة بنظام المظروفين (فنى/مالى) بين الجهات المتخصصة وفقا للائحة تنظيم التعاقدات التى تبرمها هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء الصادرة بقرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رقم 44 لسنة 2021.

رئيس هيئة المحطات النووية

وتنشر المال التفاصيل الكاملة للمناقصة ، والتى تحدد لها الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الاثنين الموافق 3/10/2022 موعدا لجلسة فتح المظاريف الفنية ويتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمناقصة عن طريق الموقع الالكترونى للهيئة مقابل سداد 299 جنيه +5 جنيهات طابع الشهيد +5 جنيهات صندوق دعم ذوى الإعاقة بقيمة إجمالية 309 جنيه عن طريق الدفع الالكترونى على الموقع.

أبرز اشتراطات المناقصة

وفى حالة تعذر ذلك يتم الحصول عليها من الادارة العامة للمشتريات والمخازن بالعنوان 4 -طريق النصر مدينة نصر -القاهرة على أن يقدم العطاء داخل مظروفين أحدهما فنى يحتوى على الآتى :

1-العرض الفنى .

2-ما يفيد سداد التأمين المؤقت المطلوب وقدره 1545 جنيه (فقط الف وخمسمائة خمسة وأربعون جنيها )كالآتى:

قيمة التأمين المؤقت عن توريد عدد (184) تليفون محمول بدون كاميرا قدره 1500 جنيه (فقط الف وخمسمائة جنيها مصريا لاغير)

قيمة التأمين المؤقت عن توريد عدد (1) جهاز محمول ذكى قدره 45 جنيه (خمسة وأربعون جنيها لاغير)

3-البيانات والمستندات المنصوص عليها بكراسة الشروط والمواصفات

-البيانات والمستندات المنصوص عليها بكراسة الشروط والمواصفات .

4-صورة البطاقة الضريبية وشهادة التسجيل لدى مصلحة الضرائب على القيمة المضافة .

5- كراسة الشروط والمواصفات موقعة ومختومة وكذا العقد النموذجى.

6-ما يفيد التسجيل على منظومة الفاتورة الالكترونية التى تم انشاؤها بمصلحة الضرائب المصرية.

7-آخر إقرار ضريبى للشركة.

والآخر ظرف مالى يحتوى على قائمة الأسعار والشروط علماً بأن نسبة التأمين النهائى 5% من قيمة العقد