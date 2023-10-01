المحطات النووية تشارك بالدورة السابعة بمؤتمر التعاون العربي الصيني للطاقة

شارك وفد من هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء برئاسة المهندس محمد رمضان بدوي، نائب رئيس مجلس ادارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، في فعاليات مؤتمر التعاون العربي الصيني في مجال الطاقة، المنعقد بمقاطعة هاي نان بجمهورية الصين الشعبية.

كما رافقه الدكتور عبدالحميد الدسوقي، مساعد رئيس مجلس الادارة للدراسات والمشروعات. ويعكس المؤتمر الأهمية الاستراتيجية لدعم أواصر التعاون وبذل أقصى الجهد للمضي قدماً في استمرار التعاون المثمر بين الدول العربية تحت مظلة جامعة الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية.

ناقشت الدورة السابعة للمؤتمر عدد من الموضوعات التي تتعلق بالفرص والتحديات الاستثمارية في مجال الطاقة التي تواجه كلا من الصين والدول العربية، حيث تم تبادل وجهات النظر حول سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة.

كما تضمنت الجلسة الختامية والتي تم فيها إعلان التوصيات والاتفاق علي تعزيز التعاون في مجالات النفط والغاز والكهرباء وتخزين الطاقة، بالإضافة الى مجالات الطاقة النظيفة والاستخدامات السلمية للطاقة النووية والهيدروجين الأخضر.

وتم تنظيم الدورة السابعة للمؤتمر تحت شعار “إطلاق عصر ذهبي للتعاون العربي الصيني في مجال الطاقة، والالتزام بمعايير الجودة والاستدامة”.

كما شاركت العديد من الوفود الرسمية للدول العربية والمؤسسات الحكومية ذات الصلة والمنظمات الدولية والإقليمية والمراكز المعنية والمعاهد الأكاديمية ومعاهد البحوث والشركات العاملة في مجال الطاقة من الجانبين بالإضافة إلى مجموعة من المستثمرين العرب والصينيين.