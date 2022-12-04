«المحطات النووية» ترسل مواصفات حديد مشروع الضبعة لمصانع الصلب

أرسلت هيئة المحطات النووية إلى مصانع الصلب المحلية المواصفات الفنية الخاصة بالحديد المطلوب فى تدشين المفاعلات بمشروع الضبعة حتى تتمكن من المشاركة فى التوريد.

كشفت مصادر رفيعة المستوى بوزارة الكهرباء، فى تصريحات لـ«المال» أن هيئة المحطات النووية زارت أغلب مصانع الحديد والصلب المصرية المتكاملة لتقييم الطاقات الإنتاجية لها، إضافة إلى معرفة الإمكانيات الخاصة بكل مصنع والأنواع المنتجة.

وأضافت المصادر أن النوعيات المستخدمة فى تدشين المشروع النووى بالضبعة غير متوافر إنتاجها فى المصانع المصرية، ونتيجة حرص الهيئة على زيادة مشاركة الكيانات المحلية قامت بإرسال الأصناف والمواصفات الفنية الخاصة بالحديد المستخدم فى تدشين المفاعلات.

وأشارت إلى أن إرسال تلك المواصفات وتقييم الشركات يتم بالتعاون بين الهيئة واللجنة الوطنية لتوطين التكنولوجيا النووية، وشركة روساتوم الروسية المنفذة للمشروع، إضافة إلى «أتوم ستروى أكسبورت» المقاول الرئيسى للمحطة النووية، فى إطار خطة الهيئة لزيادة مشاركة الكيانات المحلية.

وتخطط وزارة الكهرباء لمشاركة الكيانات المصرية فى تنفيذ محطة الضبعة بنسب تصل إلى %20 كحد أدنى للمكون المحلى للمفاعل النووى الأول، وصولًا إلى %35 للرابع.

وأوضحت المصادر أن المقاول الرئيسى للمحطة يقوم بتوفير الحديد عبر استيراده فى إطار قيام الشركات حاليًا بعملية تدشين الصبة الخرسانية للمفاعلين الأول والثانى بمشروع الضبعة، وبمشاركة كيانات مصرية لتوريد الأسمنت والمحاجر.

وأشارت إلى أن «المحطات النووية» تسعى لزيارة مزيد من المصانع فى مجالات أخرى خلال الفترة المقبلة بمشاركة الكيانات الروسية، مشيرًا إلى أن الهيئة اقتربت من تشغيل الرصيف البحرى الخاص بمشروع الضبعة، على أن يتم تشغيله نهاية الشهر الحالى.

وحصلت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء خلال نوفمبر الماضى على إذن الإنشاء للوحدة الثانية لمحطة الضبعة الصادر من «الرقابة النووية والإشعاعية المصرية»، بعد تقديم جميع وثائق التراخيص اللازمة.

ووقعت مصر وروسيا فى 19 نوفمبر 2015 اتفاقية تعاون مشترك لإنشاء محطة للطاقة النووية بالضبعة؛ بتكلفة استثمارية تصل إلى 25 مليار دولار، كما وقع الرئيسان عبد الفتاح السيسى، وفلاديمير بوتين خلال ديسمبر 2017 العقود النهائية للبناء، خلال زيارة الرئيس الروسى للقاهرة.

وتضم محطة الضبعة 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، بواقع 1200 ميجاوات لكل منها، من الجيل 3+ (مفاعلات الماء المضغوط) على أن يتم تشغيل أول مفاعل فى 2028 وتنفذها «روساتوم» الروسية، والتى تعد كبرى الشركات العاملة فى المجال عالميا.