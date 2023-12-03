المحطات المعتمدة من الحجر الزراعي تستقبل شحنات البرتقال استعدادا لتصديره



صرح الدكتور سعد موسى المشرف على الحجر الزراعي المصري بأن محطات التصدير بدأت في استقبال شحنات البرتقال المصري لفحصها تحت إشراف الحجر الزراعي، تمهيدا للبدء في موسم تصدير الموالح بعد غد الثلاثاء 5 ديسمبر وذلك بعد تقديم موعد بدء موسم التصدير 10 أيام.

وذلك عقب المشاورات مع كافة القطاعات المعنية بالصادرات الزراعية المصرية وعلى رأسها المجلس التصديري للحاصلات الزراعية والجهات الفنية المتخصصة التابعة لوزارة الزراعة.



وأضاف “موسى” أنه يتم استلام خام البرتقال والفحص في محطات التعبئة المعتمدة والمكودة من الحجر الزراعي المصري على أن يسمح بدخول الشحنات المعدة للتصدير إلى الدوائر الجمركية بداية من 5/12/2023 .

وأضاف بيان صادر عن وزارة الزراعة أن المصدرين ومحطات التعبئة يلتزمون بالتواصل مع إدارة خدمة المصدريين لطلب تكليف لجان الحجر الزراعي للإشراف علي استلام وفرز وتعبئة الموالح.

وأضاف موسى أنه تم التأكيد علي ضرورة الالتزام بالتصدير من مزارع معتمدة ومكودة من الحجر الزراعي مع ضرورة عدم نقل الخام الي محطات التعبئة إلا عقب إصدار مستندات التخصيم المعتمدة من الحجر الزراعي وتوضيح اسم وكود المزرعة وغيرها من البيانات الضرورية اللازمة لنظام التتبع .



وأشار إلى أن التعليمات الصادرة لمفتشي الحجر الزراعي هي ضرورة الالتزام بكافة التعليمات الصادرة بكل دقة وكذلك مراعاة كافة اشتراطات الدول المستوردة .

تجدر الإشارة إلى أن مصر أصبحت المصدر الأول في العالم للبرتقال من ناحية الكمية على مدار الثلاثة أعوام السابقة علي التوالي، إذ تجاوزت الـ 2 مليون طن للموسم التصديري 2022/ 2023 و عليه يعكف الحجر الزراعي المصري على استمرار تدفق حركة الصادرات الزراعية المصرية للخارج واستمرار فتح الأسواق الجديدة.