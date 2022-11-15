«المحطات المائية» تفاوض «التعمير الألمانى» لاقتراض 400 مليون جنيه

بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ممثلة فى شركة المحطات المائية، مفاوضات مع بنك التعمير الألمانى «KFW» للحصول على قرض لتمويل تحديث وتطوير عدد من مولدات محطة كهرباء “خزان أسوان 2”.

وقالت مصادر مسئولة بالوزارة أن الشركة بدأت المفاوضات مع KFW لتدبير تمويل مبدئى يصل إلى 400 مليون جنيه، تمثل التكلفة الأولية لمشروع التطوير المرتقب تنفيذه.

وأضافت المصادر لـ«المال» أن البنك الألمانى يعد من أكبر الممولين لتلك النوعية من المشروعات فى مصر نظرا لاهتمامه بمصادر توليد الكهرباء من الطاقة النظيفة والمتجددة، كما أنه يقوم بتمويل تحديث وتطوير محطات المحولات الخاصة بالسد العالى والتى تم طرحها وتلقى عروضها مؤخرا.

وأشارت المصادر إلى أن إجمالى قدرة المحطة الخاصة بخزان “أسوان 2” تصل إلى 280 ميجاوات، وتضم 4 وحدات بقدرة 70 ميجاوات للواحدة .

وأوضحضت أن هدف عملية التطوير، يتمثل فى إطالة العمر الافتراضى لتلك المولدات خلال الفترة المقبلة، بالإضافة لرفع كفاءتها وقدراتها الإنتاجية فى ظل اهتمام الدولة بالتوسع فى إنتاج الطاقات النظيفة والمتجددة.

جدير بالذكر أنه تم تدشين المحطة فى 1981 وبدأ تشغيل وحداتها فى أغسطس 1985 وتعد أحد أهم المحطات المائية فى مصر.

ويبلغ إجمالى قدرات المحطات المائية فى مصر حوالى 2800 ميجاوات، أكبرها محطات السد العالى البالغ قدراتها الرسمية 2100 ميجاوات.

وأشارت المصادر إلى أنه بعد الاتفاق على التمويل مع البنك الألمانى سيتم التجهيز لطرح مناقصة لاختيار استشارى خاص بالمشروع، ومن المتوقع أن يتم ذلك خلال الربع الأول من 2023 .

يذكر أن وزارة الكهرباء قامت فى 2012 بتطوير وتحديث جميع وحدات مولدات السد العالى وعددها 12 لمضاعفة العمر الافتراضى للمحطة لمدة تصل إلى 40 عاما أخرى ورفع كفاءتها.

وبلغ إجمالى تكلفة تطوير محطة السد العالى حتى الآن حوالى 1.7 مليار جنيه.

كان المهندس هشام كمال رئيس شركة المحطات المائية كشف فى تصريحات سابقة لـ«المال» عن ارتفاع الطاقة المولدة من محطات الشركة إلى 14.646 مليار كيلووات/ساعة خلال العام المالى 2021-2022 .

وتمتلك مصر 6 محطات طاقة كهرومائية تضم السد العالى بأقصى قدرات 2100 ميجاوات، وخزان أسوان 1 بقدرة 280 ميجاوات، وخزان أسوان 2 بقدرة 280 ميجاوات، وإسنا بقدرة 84.4 ميجاوات، ونجع حمادى بقدرة 66.2 ميجاوات، وأسيوط بقدرة 43.5 ميجاوات.