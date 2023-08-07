المحطات المائية تتفق مع «موتوجن المجرية» لتجديد مولدات كهرباء إسنا بالأقصر

اتفقت هيئة المحطات المائية مع شركة «موتوجن المجرية» على تطوير مولدات محطة توليد الكهرومائية إسنا بإجمالى قيمة تصل إلى نحو 50 مليون جنيه.

كشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن أن الهيئة انتهت من تطوير وحدة وتم الاتفاق على تطوير 2 أخرتين فى إطار خطتها لرفع كفاءة كافة محطاتها.

وأشارت المصادر فى تصريحات لـ«المال» إلى أنه يتم تطوير ما يعرف بملفات المولد فى محطة إسنا المائية لعدد 3 وحدات.

وأضافت المصادر أن الوحدة الأولى التى تم تطويرها تكلفت نحو 17 مليون جنيه، والوحدتين الأخرتين سيصل تكلفتهما نحو 50 مليون بواقع 25 مليوناً لكل واحدة بالتساوي.

وأكدت المصادر على أنه من المرتقب الانتهاء من تطوير الوحدتين الثانية والثالثة بالمحطة خلال العام الجارى وتشغيلهما، بعد بدء إنتاج الأولى خلال النصف الاول من العام الجارى بالتعاون أيضا مع الشركة المجرية.

وقامت وزارة الكهرباء مؤخرا بتدشين محطة محولات اسنا الجديدة جهد 220 / 66 / 11 ك ف، بعدد 2 دائرة دخول و2 خروج للربط بين المحطة والحميدات جهد 66 / 11 ك ف لضمان التغذية.

وتتكون المحطة من 2 موزع جهد 11 ك ف، وبها مكان موزع إضافى للتغذية فى المستقبل والمحطة تم إنشائها بكافة وسائل الامان وبها منظومة إطفاء تلقائي.

والمحطة بها استعداد كامل للإطفاء حالة حدوث حريق، وأنشأت هذه المحطة لتأهيل محطة إسنا جهد 33 / 11 ك ف، وبها 2 مكثف فائق القدرة لتحسين معامل القدرة.

يذكر أن محطة توليد كهرباء إسنا المائية تقع فى محافظة الأقصر وتتكون من 4 وحدات بقدرة 16 ميجاوات لكل وحدة وتم تشغيل أولى الوحدات فى عام 1993.

ويبلغ أقصى طاقة مولدة سنوياً من محطة قناطر إسنا نحو 634 مليون كيلووات، ويصل إجمالى استثمارات محطة الكهرباء لنحو 429 مليون جنيه.

وتتصل محطة الكهرباء بالهويس الملاحى بالبر الأيسر لنهر النيل عبر منشأ حوش التجميع بطول 110 متر وعرض 60 وارتفاع 28.