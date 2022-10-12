«المحطات المائية» تبيع 14.5 مليار كيلووات ساعة كهرباء خلال 2021-2022

كشف المهندس هشام كمال رئيس مجلس إدارة شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء عن نتائج أعمال الشركة على مدار العام المالى الماضى وما تم تحقيقه من مؤشرات ومعدلات أداء جيدة على مدار العام الماضى 2021-2022 تمثلت فى ارتفاع الطاقة المولدة من الشركة إلى 14.646 مليار كيلووات/ساعة، بزيادة قدرها 1.146 مليار كيلووات/ساعة عن المستهدف بالموازنة.

المهندس هشام كمال رئيس شركة المحطات المائية

وبالنسبة لمؤشرات الأداء الفني

• ارتفعت الطاقة المولدة من الشركة الى 14.646 مليار كيلووات/ساعة بزيادة قدرها 1.146 مليار كيلووات/ساعة عن المستهدف بالموازنة عن العام السابق.

• انخفض معامل الخروج الاضطراري عن المستهدف بالموازنة بمقدار 0.005% نتيجة إجراء أعمال الصيانة والعمرات لوحدات التوليد بالشركة وفقاً للبرامج الزمنية المحددة وكذلك نتيجة المجهود الذي يقوم به العاملين بالشركة لتحسين الأداء.

فيما بلغ صافى الربح 1.433.647 مليون جنيه، وبلغ إجمالي المصروفات 1.227.713 مليون جنيه بزيادة عن المستهدف في الموازنة 216.593 ألف جنيه وزيادة قدرها 180.217 ألف جنيه عن العام السابق.

بينما بلغت الإيرادات خلال العام مبلغ 2.480.862 مليون جنيه تقريبا بزيادة قدرها 965.829 ألف جنيه عن المستهدف بالموازنة وبزيادة قدرها 1.168.262مليون جنيه عن العام السابق.

-موقف تنفيذ المشروعات للشركة:_

استمرارا لسياسة الشركة القابضة لكهرباء مصر في تطوير وتحديث المحطات القائمة ورفع كفاءتها وزيادة عمرها الافتراضي مرة أخرى ومواكبة التطور التكنولوجي وكذلك لتوحيد منظومة التشغيل ومصادر استيراد قطع الغيار وقامت الشركة بتنفيذ المشروعات الآتية :-

• مشروع تطوير غرفة التحكم وأنظمة التزامن والإثارة وDCS . لمحطة توليد كهرباء إسنا.

• مشروع إحلال محولات القدرة بمحطات السد العالي ومحطتي كهرباء خزان أسوان 1 ،2

– بالنسبة للنشاط التجاري:-

الشركة المصرية لنقل الكهرباء هى العميل الرئيسى وتمد الشركة شركة مصر العليا لتوزع الكهرباء على الجهد المنخفض ويتم تحديد سعر البيع من خلال جهاز تنظيم مرفق الكهرباء بالإشتراك مع الشركة القابضة لكهرباء مصر ووفقا للموازنة المعتمدة للعام المالي ويتم في نهاية كل عام مالي تعديل هذا السعر بما يحقق التوازن المالي بين شركات الكهرباء.

*بلغت كمية الطاقة المباعة خلال الفترة 14523 م.ك.و.س. بسعر 16.276 قرش/ ك.و.س. بإجمالي مبيعات طاقة 2363.864 مليون جنيه تقريباً.