المحروسة والخليجية تسعيان لإضافة الأنشطة المتخصصة

تحسن تداولات البورصة يحفز شركات سمسرة صغيرة على التوسع شريف عمر دفع تحسن سوق المال خلال العام الماضى، عددا من شركات السمسرة الصغيرة و المتوسطة، إلى محاولة التوسع عبر إضافة أنشطة جديدة مثل « t+0» و الشراء الهامشى فى محاولة…

تحسن تداولات البورصة يحفز شركات سمسرة صغيرة على التوسع

شريف عمر

دفع تحسن سوق المال خلال العام الماضى، عددا من شركات السمسرة الصغيرة و المتوسطة، إلى محاولة التوسع عبر إضافة أنشطة جديدة مثل « t+0» و الشراء الهامشى فى محاولة لمواكبة انتعاش قيم التداول منذ تعويم الجنيه، فى 3 نوفمبر 2016.

وقال أيمن سعد، المراقب الداخلى بشركة المحروسة لتداول الأوراق المالية، إن شركته تسعى إلى إضافة آليات جديدة على غرار «T+0» والشراء الهامشى فى ظل تطور التعاملات بالبورصة خلال الفترة الأخيرة .

وأضاف – فى تصريحات خاصة لـ «المال» – أن رأسمال المحروسة يبلغ حالياً 5 ملايين جنيه، وهناك خطة لزيادته خلال العام الحالى بواقع مليون جنيه على أقصى تقدير، لتعزيز الملاءة المالية وإدخال آليات التداول الجديدة، والتى لا بديل عن إضافتها لجذب عملاء جدد من المتعاملين الأفراد، خاصة وأن الآليتين الجديدتين من شأنهما تعزيز التداولات وتنشيط السيولة بالشركة.

وأشار إلى أن الشركة تملك مقراً رئيسياً فى الإسكندرية، ولا توجد أى نية لإضافة فروع جديدة فى العام الحالى، وسيتم التركيز على التداول الإلكترونى كأحد الأسلحة المهمة لتحقيق الانتشار فى السوق السكندرية، وجذب مزيد من العملاء.

وأكد اهتمام «المحروسة» بتداولات سوق الصفقات ونقل الملكية باعتباره من البدائل المتاحة لتعزيز الإيرادات، لافتاً إلى وجود أكثر من عميل بالشركة، وعلى رأسهم مجموعة مستشفيات «مبرة» العصافرة، والمركز الطبى الجديد بالإسكندرية، وسان ستيفانو السياحية، بجانب شركات مقاولات أخرى.

ونوه بأن الأخيرة شركة عائلية مملوكة لأسرة رجل الأعمال إبراهيم عبدالحميد، وسيتم تمويل زيادة رأس المال من خلال السيولة الذاتية للملاك، لافتاً إلى سعى الإدارة خلال العام الحالى، للتوافق مع قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية، بإلزام شركات السمسرة بآليات الحكومة، ممثلة فى الفصل التام بين الملكية والإدارة، وهو ما سيتم من خلال تعيين عضو منتدب جديد بعيداً عن الملاك.

وتأسست «المحروسة» لتداول الأوراق المالية عام 1995 وتملك مقراً بمنطقة الأزاريطة بالإسكندرية، واحتلت المركز 70 فى الترتيب النهائى لشركات السمسرة، حسب تعاملاتهم خلال العام الماضى، بعد تحقيقها قيم تداول 1.002 مليار جنيه، شملت 371 مليون ورقة مالية من خلال 47.546 ألف عملية تداول، لتضمن لها تحقيق حصة سوقية 0.2% من إجمالى تعاملات 2017.

وتعتبر «المحروسة» إحدى شركات السمسرة العاملة فى الإسكندرية، والتى تركز بشكل رئيسى على عملاء الإسكندرية من الأفراد والمؤسسات، ومن أبرز شركات السمسرة فى الإسكندرية، الياسمين، الوطنية، الإسكندرية، جلوبال إنفيست، والدولية للسمسرة فى الأوراق المالية.

فيما تسعى شركة «الخليجية» لتداول الأوراق المالية إلى زيادة رأسمالها من 3 – 5 ملايين جنيه، بهدف إضافة آليات تداول جديدة.

وقال عمرو حمدى، العضو المنتدب لشركة «الخليجية» لتداول الأوراق المالية، إن إدارة شركته فضلت زيادة رأس المال من تمويلات نقدية من الملاك الأساسيين « آل مهران»، بهدف إضافة نشاط البيع والشراء فى الجلسة الواحدة «T+0»، بجانب الشراء الهامشى، فى محاولة لزيادة حجم الإيرادات.

وأضاف – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – أن التأخر فى إضافة البيع والشراء فى الجلسة الواحدة مرتبط بتخوفات من بعض الأزمات الفنية فى التداول، ولكن مع زيادة كفاءة التسويات وضمان التداولات، ستتجه «الخليجية» لإضافة النشاط على أمل زيادة التداولات اليومية، وإتاحة مزيد من الآليات للعملاء الأفراد.

وأشار إلى أن الشركة تملك فرعاً واحداً فى منطقة الإسكندرية، ولا نية لإضافة مزيد من الفروع خلال الفترة المقبلة، نظراً لارتفاع التكاليف، بما يمكن تعويضه بالتداول الإلكترونى.

ولفت إلى أن الشركة عائلية بالأساس، وتهتم باستثمارات العملاء الأفراد فى البورصة، و تولى اهتماماً بعمليات نقل الملكية فى سوق خارج المقصورة، فى حين ترغب فى إجراء توسعات حالية، نظراً لقرب تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، والذى من المنتظر أن يبدأ بطرح بنك القاهرة وشركة إنبى البترولية خلال النصف الأول من العام الحالى.

وتأسست «الخليجية» فى 1995 بمحافظة الإسكندرية، واحتلت المركز 84 فى الترتيب النهائى لشركات السمسرة حسب تعاملاتهم خلال العام الماضى، بعد تحقيقها قيم تداول 714.714 مليون جنيه، شملت 164 مليون ورقة مالية من خلال 25.127 ألف عملية تداول، لتضمن لها تحقيق حصة سوقية %0.1 من إجمالى تعاملات 2017.