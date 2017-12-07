المحامين تعلن رفضها لنقل سفارة أمريكا إلى القدس

رحاب صبحى أعلنت نقابة المحامين استنكارها غير المحدود لتصريح الرئيس الإرهابي للولايات المتحدة الأمريكية ترامب، بنقل سفارة بلده إلى القدس اعترافا بأن القدس عاصمة للكيان الصهيوني "إسرائيل"، وإذا كانت الأنظمة والحكومات العربية والإسلامية قد عجزت حتى الآن على وضع حد لهذا الاستخفاف الأمريكي بأمة كأمة الم

رحاب صبحى

أعلنت نقابة المحامين استنكارها غير المحدود لتصريح الرئيس الإرهابي للولايات المتحدة الأمريكية ترامب، بنقل سفارة بلده إلى القدس اعترافا بأن القدس عاصمة للكيان الصهيوني “إسرائيل”، وإذا كانت الأنظمة والحكومات العربية والإسلامية قد عجزت حتى الآن على وضع حد لهذا الاستخفاف الأمريكي بأمة كأمة المسلمين وأمة كأمة العرب.

فعلى جميع أبناء الأمة العربية مسلما كان أو مسيحيا، أن يعلن المقاومة للعدوان والاحتلال الصهيوني باعتبار أن هذا هو الحل دفاعا عن فلسطين، وأن فلسطين في وجدان كل عربي، وستظل عربية من النهر إلى البحر، وأن القدس عربية بشرقها وغربها وهي عاصمة فلسطين العربية مهما كانت قوة أمريكا ومهما كان جبروت الكيان الصهيوني ومهما كان تواطؤ العالم على ذلك، فليكن ردا على ” ترامب” القدس عربية ولن نتنازل عنها مهما كانت الأسباب.