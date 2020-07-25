«المحال التجارية» تستحوذ على 83% من مبيعات المحمول خلال 5 شهور

استحوذت المحال التجارية على النصيب الأكبر من مبيعات المحمول فى مصر بنسبة 83% من إجمالى مبيعات القطاع التى بلغت 5 ملايين و577 وحدة فى السوق المحلية، خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي، وفقًا للإحصائيات الصادر عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK».

وتوزعت باقى الحصة السوقية من مبيعات المحمول على “السلاسل التجارية “بنسبة 17%، خلال الفترة من يناير حتى مايو الماضي.

ورصدت “المال” تطور حصص مبيعات العلامات التجارية وفقًا للشرائح المبيعة على كل من المنافذ التجارية والسلاسل التجارية خلال مايو الماضي.

وهيمنت “المحال التجارية” على مبيعات هواتف “سامسونج” بنسبة 78% من إجمالى مبيعاتها التى بلغت 238 جهازًا.

واستطاعت “سامسونج” تسويق باقي الحصة عبر السلاسل التجارية” بنسبة 22% من إجمالى المبيعات.

أما عن أداء العلامة الصينية “هواوي” فى السوق المحلية، فقُدرت النسبة الكبرى من مبيعاتها عبر المحال التجارية بحصة سوقية 86%، من إجمالى مبيعاتها التى بلغت 147 ألف جهاز خلال مايو الماضي.

واقتنص قطاع المحال التجارية على 93% من مبيعات «إنفينيكس» التى بلغت 80 ألف هاتف فى السوق المحلية، فيما توزعت الحصة السوقية الأخرى بواقع 7% لصالح “السلاسل التجارية” خلال مايو الماضي.

كما استطاع الصانع الصيني “أوبو” الاعتماد على “المحال التجارية” فى تسويق الهواتف المحمولة بنسبة بلغت 87% من إجمالى مبيعاتها التى بلغت 244 ألف جهاز خلال مايو الماضى.

وعن نتائج أعمال تقرير «GFK»، استحوذت المحال التجارية على النصيب الأكبر من مبيعات «شاومي» فى السوق المحلية بنسبة 64% من إجمالى مبيعاتها التى بلغت 5 آلاف جهاز.

فى المقابل قُدر إجمالى مبيعات «شاومي» عبر السلاسل التجارية بنحو 36% خلال مايو الماضي.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي توزيع حصص مبيعات العلامات التجارية خلال مايو الماضي: