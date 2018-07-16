المحالون للمعاش بموانئ بورسعيد يطالبون مميش بصرف مستحقاتهم

تقدم النائب أحمد فرغلى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بسؤال للفريق مهاب مميش رئيس الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس، يستفسر فيه عن أسباب عدم صرف مستحقات أصحاب المعاشات بميناء غرب بورسعيد المتمثلة فى باقى الأرباح عن السنة المالية 2016 2017 وعدم صرف صندوق نهاية الخدمة من فائض الموازين اعتبارا من أول يوليو 2017 .

وطالب النائب الفريق مميش بتفسير أسباب عدم ضم المحالين للمعاش من موظفى موانى بورسعيد للمنظومة الخدمية الطبية الجديدة وعدم صرف البديل النقدى لرصيد الأجازات الإعتيادية بدون دعوى قضائية .

وأشار فرغلى إلى أن المتضررين من أصحاب المعاشات تقدموا بتظلم تضمن م عدم صرف مكافأة نهاية الخدمة ووثيقة التأمين الاجتماعى بالإضافة إلى عدم صرف باقى المستحقات المالية التى تشمل المتأخرات عن 8 أشهر أثناء الخدمة حتى شهر مارس 2018 .

وأكد النائب أن مطالب المتضررين المحالين للمعاش بموانئ بورسعيد شملت صرف بدل سكن لزملائهم قبل تاريخ 9 سبتمبر 2014 تفعيلا لأحكام المادة 42 من القانون رقم 97 لسنة 83 بشأن قواعد الصرف .

