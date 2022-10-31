المحافظ يتفقد المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بديوان عام مطروح

تفقداللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الإثنين المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، بحضور رجاء سالم مدير المركز، واستمع لمطالب عدد من المواطنين والاتصال شخصيا بالجهات المعنية للإسراع في حل مشاكلهم وتلبية احتياجاتهم

ويأتى ذلك حرصاً على التواصل المستمر والاستماع لمطالب وشكاوى المواطنين ومتابعة تيسير الإجراءات لتلبية مطالبهم بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ووجه المحافظ لمجلس مدينة مرسي مطروح بمعاينة موقع بمنطقة غوط رباح لتصريح بكشك لاحد المواطنين نظرا لظروفه الصحية، كذلك وجه لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمتابعة حل شكوى أحد المواطنين بزيادة ساعات ضخ مياه الشرب جنوب قرية سيدى عبدالرحمن بالعلمين، كذلك وجه لإدارة الاملاك ببحث تظلم احد المواطنين بسيوة.

كما وجه محافظ مطروح للمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بالمتابعة المستمرة مع الجهات المعنية وفق منظومة تلقي الشكاوى لبحث ودراسة مطالب المواطنين والإسراع في حلها.