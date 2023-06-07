المحافظ والحقائب أكثر مقنيات نساها ركاب في رحلات أوبر خلال 2022

أصدرت شركة أوبر مصر لطلب خدمات النقل الذكي عبر المحمول مؤشرها السنوي السابع للمفقودات لتسلط الضوء على المقتنيات التي فقدها الركاب في العام الماضي.

تصدرت المحافظ والهواتف والمفاتيح القائمة مرة أخرى لأكثر المقتنيات المفقودة شيوعا

وقالت إن أكثر 10 مفقودات شيوعا هي المحافظ و حقائب وصناديق وهواتف وكاميراتملابسسماعات ومكبرات صوت ومفاتيح ومجوهرات وساعات ومكياج والنظارات وشواحن الهاتف .

وبحسب الشركة ، فإن القطع المفقودة الاكثر غرابة هي قبعة مضيفة جوية وكورسيه وقطع غيار سيارة وغطاء خزان المرحاض وطقم اواني استانلس ستيل وطقم شيشة وبطانية وقلم مونت بلانك وكرسي استحمام الاطفال ومضرب اسكواش .

أما التواريخ الاكثر نسيانا هي 8 ديسمبر 2022 و 15 ديسمبر 2022 و 29ديسمبر 2022

واكثر الأوقات نسيانا هي 5 و 6 و7 مساءا ، وأكثر ايام الاسبوع نسيانا هي الخميس والاثنين والاربعاء والأحد والجمعة والسبت والثلاثاء.

بدوره، قال يوسف أبو سيف، المدير العام لشركة أوبر مصر “نحن فخورون بأننا نوفر نظام سلس من خلال تطبيق أوبر يسهل على الركاب استرداد مقتنياتهم المفقودة أثناء رحلاتهم من خلال تطبيق أوبر،”

أضاف أبوسيف أنه في كل عام، يقدم مؤشر مفقودات أوبر لمحة سريعة عن المقتنيات التي يميل الركاب إلى نسيانها، سواء الأشياء العادية التي نفقدها يوميًا أو المتعلقات الفريدة. كما يسلط الضوء على المدن التي أظهرت أعلى معدلات المقتنيات المفقودة، والأوقات المحددة من اليوم وأيام الأسبوع التي تنسى فيها المقتنيات كثيرًا، وبالطبع، يقدم نصائح مفيدة حول استرداد المقتنيات المفقودة باستخدام تطبيق أوبر.