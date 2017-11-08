المحافظ تخطف أنظار شركات إدارة الأصول

❏ عصام خليفة: امتلاك البنوك لصناديق كثيرة ضمن الأسباب ❏ عمرو أبوالعينين: قطاع إدارة الثروات مهمل.. و«النقدية» تنافس الأوعية البنكيةأحمد علىركزت شركات إدارة الأصول خلال الفترة الراهنة، على إدارة المحافظ المالية، للجهات والمؤسسات الحكومية، والخاصة، وأهملت بعض المؤسسات إدارة صناديق جديد

❏ عصام خليفة: امتلاك البنوك لصناديق كثيرة ضمن الأسباب

❏ عمرو أبوالعينين: قطاع إدارة

الثروات مهمل.. و«النقدية» تنافس الأوعية البنكية



أحمد على

ركزت شركات إدارة الأصول خلال الفترة الراهنة، على إدارة المحافظ المالية، للجهات والمؤسسات الحكومية، والخاصة، وأهملت بعض المؤسسات إدارة صناديق جديدة مستقبلًا، لعدة أسباب بعضها معلن والآخر غيرذلك.

«المال» استوقفها الصراع الشرس بين شركات إدارة الأصول على صناديق التأمين الخاصة، والمحافظ المالية، فى الوقت الذى انخفض فيه أحجام صناديق الاستثمار، وتراجع معدل تأسيسها، سواء فى الأسهم، أو النقدى، أو المتوازن، فطرحت أسئلتها على المديرين ومسئولى بعضها، فى محاولة لرسم صورة أكثر وضوحًا عن مستقبل صناديق الاستثمار.

قال عصام خليفة، العضو المنتدب بشركة الأهلى لإدارة الأصول، إن شركته توقفت بالفعل عن إدارة صناديق جديدة الفترة الراهنة، مؤكدًا أن العمل بصناديق أصبح ثقيل العبء، مقارنة بنشاط المحافظ المالية.

وأضاف أن توجه شركات إدارة الأصول نحو المنافسة على المحافظ المالية للجهات الحكومية، والمؤسسات الخاصة، بجانب صناديق التأمين الخاصة، يعود إلى أن عوائدها المالية أصبحت أكثر جاذبية من عوائد صناديق الاستثمار.

وأكد أن انخفاض أحجام صناديق الاستثمار خلال الفترة الماضية أثر سلبًا على إيرادات شركات إدارة الأصول من إدارتها، فى الوقت الذى أتيح لتلك الشركات العمل بصناديق التأمين الخاصة.

وأشار إلى أن امتلاك البنوك لعدد متنوع من صناديق الأسهم، والنقدية، والدخل الثابت، والمتوزانة كان سببًا فى عدم رغبة البنوك فى تأسيس صناديق استثمار جديدة خلال الفترة الراهنة.

ولفت إلى أن شركته تدير 7 صناديق متنوعة، موضحًا أن إدارة صناديق جديدة يحتاج إلى مجهود أكبر فى الوقت الذى تنخفض فيه جاذبية عوائد إدارة الصناديق.

ويبلغ حجم الأصول المدارة حاليًا بواسطة «الأهلى لإدارة الأصول» 8 مليارات جنيه، فيما تستهدف الشركة زيادتها لـ 9 مليارات جنيه، نهاية العام الجارى.

وتدير شركة الأهلى إدارة الأصول، صناديق الاستثمار «البنك الأهلى الأول، والثانى، والثالث، والرابع، والخامس» وصندوق البنك الأهلي- بنك البركة «بشائر».

من جانبه قال عمرو أبوالعينين، العضو المنتدب بشركة سى أى كابيتال لإدارة الأصول، أن توجه شركات إدارة الأصول صوب إدارة المحافظ المالية، وصناديق التأمين الخاصة يعود إلى سببين، الأول أحجام الجهات المؤسسة للصناديق، وثانيهما امتلاك تلك المؤسسات لعدد كبير من الصناديق المتنوعة.

وأضاف أن أحجام الجهات المؤسسة للصناديق، هى «البنوك» يرجع إلى عدم اهتمامها بتأسيس صناديق جديدة، نظرًا لانخفاض جاذبية عوائدها مقارنة بأوعية ومنتجات البنوك الأخرى، ومن ثم فهى تصب تركيزها على منتجات مرتفعة العائد مثل «الودائع» و»القروض».

أوضح أن حجم صناديق الاستثمار فى الفترة الراهنة أقل بكثير من متوسط الأحجام على مدار التاريخ، ما يعنى أن هناك حاجة إلى زيادة تلك الأحجام قبل الدخول فى صناديق جديدة.

وتابع أبوالعينين، أنه على مستوى الصناديق النقدية، والدخل الثابت، هناك سببين رئيسين ساهما فى توقف تأسيس مثل تلك النوعية، أولهما الحدود المفروضة من البنك المركزى على مساهمة البنوك فى الصناديق النقدية.

أصدر البنك المركزى فى يناير 2016 الماضى، ضوابط جديدة، نصت على ألا تزيد نسبة استثمارات البنوك بصناديق أسواق النقد والدخل الثابت عن %2.5، من إجمالى ودائع البنك بالعملة المحلية (بدلا من %5)، أو 50 ضعفًا للحد الأقصى لمساهمة البنك فى مجموع صناديق أسواق النقد التابعة له، المقرر بواقع %2 من رأس المال الأساسى، أو أيهما أقل.

وسبق ذلك صدور قرارًا بمنتصف عام 2013، بوضع حد أقصى لاستثمارات البنوك بهذه الصناديق بـ %7.5، وأعقب قرار آخر بخفضها إلى %5 قبل تحديدها بـ %2.5.

وتطرق أبوالعينين، إلى السبب الثانى، ألا وهو أن البنوك ترى فى الصناديق النقدية منتج ووعاء استثمارى منافس للأنشطة الرئيسية لها، وتنمو الصناديق النقدية بمعدل أسرع، وتمتلك شعبية جيدة، ومن ثم فإنها منافس خطير على المنتجات البنكية.

وأشار إلى أن السوق المحلية تفتقد تنوع الأدوات المالية، التى ينتج عنها تأسيس وانتشار صناديق استثمار جديدة، تكون قادرة على جذب اهتمام البنوك.

وعن المحافظ المالية، أوضح أنها ذات جدوى، والعائد مقارنة بالصناديق، مرجعًا ذلك إلى أن حجمها أكبر من الصناديق التى تُعانى من محدودية فى الأحجام خلال الفترة الراهنة.

وطالب أبوالعينين، الجهات المصدرة للصناديق «البنوك» بضرورة تغيير ثقافة الترويج، والتسويق لصناديق الاستثمار، من أجل العودة بأحجامها إلى المستوى الطبيعى، عبر وضع الصناديق فى الأدوات الاستثمارية المتاحة أمام عملاء البنوك بشكل واضح وجذاب.

وشدد على أنه من الضرورى اهتمام البنوك بإدارة الثروات، وإحداث طفرة فى ذلك المجال من خلال إنشاء إدارات متخصصة بها، على غرار ما يحدث فى البنوك الأوروبية ونظيرتها الخليجية، التى أخذت زمام المبادرة من البنوك المصرية.

من جانبه قال مدير استثمار بإحدى شركات إدارة الأصول، إن رغبة شركات إدارة الأصول فى إدارة المحافظ المالية، وصناديق التأمين الخاصة يعود إلى أن الأخيرة تتميز بسهولة إدارتها، وإجراءاتها، وارتفاع عوائدها.

وأضاف أن العمود الفقرى لصناديق الاستثمار، فى أى بورصة بالعالم، الأفراد المتعاملين بها، فى حين أن السوق المحلية يفضل المستثمرين الأفراد التعامل بشكل مباشر عبر شركات السمسرة.

وأوضح مدير الاستثمار، ان ابتعاد النسبة الأكبر من الأفراد عن صناديق الاستثمار يؤدى الى انخفاض أحجامها مقارنة بالمحافظ المالية ومن ثم فان شركات ادارة الأصول تفضل ادارة الأخيرة لعوائدها المالية المرتفعة والمرتبطة بأحجامها.

وأشار إلى أن إجراءات تأسيس صناديق الاستثمار تحتوى على معدل مرتفع للبيروقراطية، من نشرة طرح وإجراءات الاكتتاب الذى تكون حصيلته قليلة، مقارنة بسهولة إجراءات المحافظ المالية، التى لا تعدو فى كونها علاقة تعاقدية بين طرفين، مالك الاستثمار، ومدير الاستثمار فقط.

وأكد أن حجم صناديق الاستثمار بالسوق المحلية انخفض، مقارنة بأحجامها منذ 10 أعوام ماضية، مرجعًا ذلك إلى أن انخفاض اهتمام البنوك بصناديق الاستثمار، عقب انخفاض العائد الاستثمارى لها، مقارنة بالأوعية الأخرى.

ولفت إلى أن هناك وجهة نظر ترى أن هيكل سوق المال به خلل كبير، إذ يستحوذ الأفراد على %70 من حجم السوق، فى الوقت الذى يجب أن يتعامل هؤلاء عبر صناديق الأفراد، فى حين تقول وجهة نظر مضادة؛ إن السوق متاحة للجميع بالشكل الذى يمنحهم مبدأ حرية اتخاذ القرار الاستثمارى.

وتتنافس مجموعة كبيرة من شركات إدارة الأصول فى الوقت الراهن على اقتناص عدد من محافظ الجهات الحكومية، أبرزها « التأمينات الاجتماعية» التى تخطت محفظتها ما يعادل 600 مليون جنيه، و»الأوقاف» التى طرحت مناقصة لإدارة محفظة بقيمة 600 مليون جنيه، و بنك الإئتمان الزراعى الذى طرح مناقصة لادارة محفظة بقيمة 90 مليون جنيه، فيما تتنافس شركات إدارات الأصول على محافظ جهات نقابية، وعمالية، لشركات قطاع الأعمال العام.