المحافظ : بنك إنجلترا سينظر في رفع أسعار الفائدة نصف نقطة في أغسطس

قال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي إنَّ البنك سينظر في رفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة في شهر أغسطس، مما يسرع وتيرة مكافحته للتضخم.

بحسب نص الخطاب السنوي الذي سيلقيه بيلي في “مانشن هاوس” في لندن هذا المساء، سيقول بيلي أيضاً إنَّ بنك إنجلترا قد يقلل من حيازاته من السندات الحكومية التي تراكمت خلال مرحلة التيسير الكمي بما يتراوح بين 50 مليار جنيه إسترليني و100 مليار جنيه إسترليني في السنة الأولى. ومن المتوقَّع أن يتم التصويت على تلك الخطة في وقت مبكر من سبتمبر.

توضح تلك الخطة التفاصيل عن تعهد بيلي بالعمل بقوة إذا لزم الأمر للسيطرة على التضخم. إذ إنَّ معدلات تضخم الأسعار خلال هذا العام لأكثر من 11%، أي أكثر من خمسة أضعاف من هدف بنك إنجلترا، وقال بيلي إنَّ تحقيق هذا الهدف هو غايته الأساسية.

سيقول بيلي، وفقاً لنص الخطاب الذي صدر يوم الثلاثاء: “هذا يعني أنَّ زيادة بمقدار 50 نقطة أساس ستكون من بين الخيارات المطروحة على الطاولة عندما نلتقي في المرة القادمة، وهي ليست قراراً نهائياً، وأي شخص يتوقَّع القرار، فهذا يكون بناء على وجهة نظره الخاصة”.

التشديد الكمي

اشترى بنك إنجلترا ما يصل إلى 875 مليار جنيه إسترليني من الأصول خلال برنامج التحفيز الكمي على مدى العقد الماضي. تم إخراج بعض هذه الأصول من الميزانية العمومية للبنك مع موعد استحقاقها.

قد تكون التعليقات الأخيرة من صانع سياسة بنك إنجلترا قبل أن يعقد المسؤولون اجتماعهم في أغسطس. المستثمرون على يقين من أنَّ البنك سيختار أول زيادة بمقدار 50 نقطة أساس منذ تحويله لمؤسسة مستقلة عامة في عام 1997.

رفع المسؤولون بالفعل معدلات الفائدة في خمسة اجتماعات متتالية لتصل إلى 1.25% من 0.1% في ديسمبر. وخلال الاجتماع الأخير في يونيو أبدوا استعدادهم للتصرف بقوة أكبر إذا لزم الأمر.

رفع اسعار الفائدة

وسيشمل قرار 4 أغسطس نشر خطط بنك إنجلترا لتقليص الميزانية العمومية، وهو المعروف باسم التشديد الكمي. سيتضمن ذلك بداية خطة مبيعات السندات بعد “تصويت تأكيدي” والذي قد يكون في وقت مبكر من سبتمبر، كما يقول بيلي.

تشير التحليلات الصادرة عن مكتب إدارة الديون إلى أنَّ بنك إنجلترا “يبحث حالياً عن تخفيض إجمالي مخزون السندات التي يحتفظ بها البنك، والتي تم إصدارها ضمن خطة التيسير الكمي، إذ من المتوقَّع أن يتضمن البرنامج بيع ما بين 50 إلى 100 مليار جنيه إسترليني من السندات، بحسب ما سيقوله بيلي في خطابه.

“ترى “ماركت إنتلجينس” أنَّ تلك الخطوات تتماشى بشكل عام مع ما يتوقَّعه المشاركون في السوق”.