المحافظين يفصل نائبة جنوب سيناء من هيئته البرلمانية

ياسمين فوازأعلن النائب إيهاب الخولي، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، مساء اليوم الخميس، أنه أصدر قرارا بعد التشاور مع المكتب السياسي للحزب بفصل "سارة صالح" نائبة محافظة جنوب سيناء من الهيئة البرلمانية للحزب.وأشار في بيان إلى قرار الفصل جاء متوافقًا مع إجراءات اللائحة الداخلية للحزب

ياسمين فواز

أعلن النائب إيهاب الخولي، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، مساء اليوم الخميس، أنه أصدر قرارا بعد التشاور مع المكتب السياسي للحزب بفصل “سارة صالح” نائبة محافظة جنوب سيناء من الهيئة البرلمانية للحزب.

وأشار في بيان إلى قرار الفصل جاء متوافقًا مع إجراءات اللائحة الداخلية للحزب.

وأوضح “الخولي”، أن المكتب السياسي يبت غدا الجمعة في تقرير الهيئة البرلمانية للحزب الذى أوصي فيه بفصل النائبة بشكل نهائي من الحزب.

وأرجع ذلك إلى تعمد النائبة في تكرار مخالفة الإجراءات واللوائح وسياسة الحزب وإلى جانب إهمال دورها البرلمانى.

وأوضح بيان الخولي إلى انضمام النائبة إلى ائتلاف نيابي بالمخالفة لقرار الحزب بحظر انضمام أي عضو من أعضاء الهيئة البرلمانية لللحزب إلي أي ائتلافات ما لم تكن ائتلافات ضرورة من أجل المصلحة العامة وبعد موافقة الحزب.

ولم يتسن الحصول على تعليق من النائبة سارة صالح بشأن ذلك القرار أو صدر عنها بيان بخصوصه.