المحافظين يجتمع بكوادره استعدادا للانتخابات العمالية

سلوى عثمانقال عمرو الشريف، نائب رئيس حزب المحافظين لشئون التنظيم، إن الحزب بصدد عقد اجتماعات مع كافة الأمانات العمالية استعدادا لﻻنتخابات. ومن المقرر عقد اجتماع لأمانة جنوب القاهرة برئاسة عادل عكاشة أمين جنوب والقيادات العمالية بأمانة جنوب القاهرة اليوم فى تمام التاسعة مساءا.وأوضح "الشريف

سلوى عثمان

قال عمرو الشريف، نائب رئيس حزب المحافظين لشئون التنظيم، إن الحزب بصدد عقد اجتماعات مع كافة الأمانات العمالية استعدادا لﻻنتخابات.

ومن المقرر عقد اجتماع لأمانة جنوب القاهرة برئاسة عادل عكاشة أمين جنوب والقيادات العمالية بأمانة جنوب القاهرة اليوم فى تمام التاسعة مساءا.

وأوضح “الشريف”، أن اﻻجتماع يأتى فى إطار التحضير للانتخابات العمالية والاستعداد والتحضير والتنسيق لانتخابات المحليات، وإعادة هيكلة بعض الأمانات فى الجنوب.

وأردف، أن الحزب يولي الانتخابات العمالية المقبلة، اهتمامًا بالغًا، لافتًا إلى أن برامج المرشحين الانتخابية تعتمد على القضايا العمالية، وطرح حلول لحلها.

وتابع، أن هناك اجتماعات متواصلة لأمانات العمال في الحزب بالمحافظات، وغرف عمليات تتلقى اقتراحات أعضاء الحزب، لخوض الانتخابات المزمع عقدها في يومي 23 و24 من الشهر الجاري.

