المحافظين: تعريب المناهج عودة للهوية الوطنية

سلوى عثمان قال الدكتور حسن الصعيدى، نقيب المعلمين بالبساتين، ووكيل لجنة التعليم المركزية بحزب المحافظين إن تعريب المناهج الدراسية غرضه المحافظة والعمل على عودة الهوية المصرية التى فقدنا بعضها بسبب تعدد أنظمة التعليم داخل مصر، والتى كانت سبب رئيسى فى جهل بعض أبناءنا بهويتهم الأصيلة .وأضاف، أ

سلوى عثمان

قال الدكتور حسن الصعيدى، نقيب المعلمين بالبساتين، ووكيل لجنة التعليم المركزية بحزب المحافظين إن تعريب المناهج الدراسية غرضه المحافظة والعمل على عودة الهوية المصرية التى فقدنا بعضها بسبب تعدد أنظمة التعليم داخل مصر، والتى كانت سبب رئيسى فى جهل بعض أبناءنا بهويتهم الأصيلة .

وأضاف، أن تطوير التعليم بشكل عام نتفق معه وندعمه بقوة، ونحن فى أمس الحاجة إلى الوقوف على القصور الموجودة فى نظم التعليم فى مصر، ونأمل فى عودة مصر إلى التصنيف العالمي للتعليم.

وأشار إلى أن مصر هى الدولة الوحيدة فى العالم التى بها تعددية مفرطة فى النظام التعليمى وهذا فى حد ذاته خطر داهم على الهوية الوطنية التى بدأت فى الاضمحلال نتيجة تعدد اللغات فى المدارس وفقدان اللغة الأم .

واستكمل، أن حديث الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، عن تعديل المناهج كانت محل دراسة من بيت الخبرة البرلمانية بالحزب، ولكن مقولته حول أن “من يتظاهر ضد قرارات الدولة يبقي ضد الدولة” مرفوضة جملة وتفصيلا فهو كلام خارج السياق تماما، لأن أي تظاهر طالما جاء بالطريقة القانونية للتعبير عن الرأى فهو تظاهر شرعى والمتظاهرون إنما يعبرون عن رأيهم في رفض القرار .

وكان قد نظم عدد من أولياء أمور طلاب المدارس التجريبية، وقفة احتجاجية، أمام وزارة التربية والتعليم، اعتراضًا على تصريحات وزير التربية والتعليم، بشأن تحويل الدراسة بمرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، بالنظام التعليمي الجديد المقرر تدشينه، بدءًا من سبتمبر المقبل، للغة العربية بكافة المدارس الحكومية بما فيها المدارس التجريبية.