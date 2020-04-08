المحافظون: حملات لتنفيذ تكليف الرئيس بمنع مخالفات البناء وتحويلها للنيابة العسكرية

الدولة لن تسمح بأي بناء عشوائي أو مخالف مرة أخرى

شدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على ما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة التعامل بحسم، والعمل على منع أي بناء عشوائي أو مخالف خلال هذه الفترة، وتحويل الأشخاص المخالفين إلى النيابة العسكرية على الفور.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة لن تسمح بأي بناء عشوائي أو مخالف مرة أخرى.

ونوه لما بذلته الدولة من جهود غير مسبوقة في التعامل مع ملف تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس المحافظين الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”.

وانعقد بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام؛ لمتابعة جهود المحافظات بعدد من الملفات الحيوية من بينها متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس “كورونا”، وجهود التصدي لمخالفات البناء على أراضي وأملاك الدولة بالمحافظات خاصة خلال المرحلة الحالية.

واستعرض المحافظون خلال الاجتماع جهودهم بشأن إزالة مخالفات البناء العشوائي.

وأكد المحافظون أن هناك حملات مستمرة حالياً لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية في هذا الشأن.