«المحافظة تتحمل 25%».. «بورسعيد»: 600 مليون جنيه تكلفة الاستاد الجديد

وقع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عقود إسناد إنشاء النادي المصري الجديد مع الدكتورة هدى أيوب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإنابة عن وزير الشباب والرياضة، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، وعبد الفتاح حافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة ببورسعيد، والدكتور علي أبو سمرة مستشار المحافظة للشباب والرياضة.

ووجه المحافظ الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على كل أوجه التنمية التى تمت على أرض بورسعيد بل فى ربوع مصر أجمع، وبصفة خاصة تحقيق حلم أبناء بورسعيد وإنشاء النادي المصري الجديد فى موقعه الحالى وفق أحدث طراز.

كما وجه المحافظ الشكر للدكتور محمود حسين عضو مجلس النواب ورئيس لجنه الشباب والرياضة بمجلس النواب لجهوده المؤثرة والفعالة فى هذا الملف.

وأكد محافظ بورسعيد أن اليوم يعد يوم تاريخى لمحافظة بورسعيد ، حيث تشهد المحافظة إنشاء النادي المصرى فى موقعه الحالى، والذي يضاف إلى سجل إنجازات بناء الجمهورية الجديدة و سيتم تنفيذه على أعلى وأدق المعايير العالمية فى بناء المنشآت الرياضية ومراعاة كل عوامل الأمان به وفق أحدث نماذج التطوير ، بالإضافة إلى إنشاء استاد آخر ومدينة أوليمبية بمدينة سلام مصر بشرق بورسعيد.

لافتا أن المنشآت الرياضية ببورسعيد شهدت تطورا غير مسبوقا وعلى رأسها تطوير المدينة الرياضية بحى الضواحى والمراكز الشبابية على مستوي المحافظة على أعلى مستوى ، منوها إلى أن المشروعات الصحية والرقمية الجديدة ببورسعيد ساهمت فى توفير بنية تحتية مطورة تخدم القطاع الرياضي ببورسعيد.

وأشار المحافظ أن تكلفة استاد نادي المصري الجديد تبلغ 600 مليون جنيه ، وتتحمل محافظة بورسعيد نسبة 25% من تكاليف إنشاء النادي، مؤكدا أن نادي المصري الجديد يتم بناؤه بجهود الدولة المصرية ووفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وفق أحدث نظم التكنولوجيا الحديثة في بناء الملاعب بالعالم.