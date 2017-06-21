المحاسبين الإدرايين يخصص 6 منح دراسية بتمويل 12 ألف دولار

أعلن معهد المحاسبين الإداريين عن 6 منح دراسية بقيمة 12 ألف دولار لشهادة المحاسب الإداري المعتمد بالتعاون مع جمعية رسالة، توجيهها لدارسين من مصر.وقالت هنادي خليفة، مدير العمليات بالمعهد بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على هامش حفل إفطار للاحتفال بالحاصلين على المنح الـ 6 إنهم منحوا عضوية 3 أعوام بالم



أعلن معهد المحاسبين الإداريين عن 6 منح دراسية بقيمة 12 ألف دولار لشهادة المحاسب الإداري المعتمد بالتعاون مع جمعية رسالة، توجيهها لدارسين من مصر.

وقالت هنادي خليفة، مدير العمليات بالمعهد بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على هامش حفل إفطار للاحتفال بالحاصلين على المنح الـ 6 إنهم منحوا عضوية 3 أعوام بالمعهد لاستكمال البرنامج الدراسي المتكامل.

وأشارت إلى أن إستراتيجية المعهد تستهدف التوسع بالسوق المصرية، وأنه أحد أهم الأسواق الواعدة من معدلات النمو الاقتصادي، والإمكانات البشرية للكوادر المتخصصة في مجال المحاسبة المالية.

وكشفت عن إطلاق المعهد شهادة جديدة لدراسة التخطيط الإستراتيجي والتحليل التنافسي، التي تساعد المتخصصين في هذا المجال على رفع مهاراتهم العلمية في مجال التخطيط والتحليل الإستراتيجي.