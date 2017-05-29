المحاسبات ينتقد إسراف مصر الجديدة للإسكان في السحب على المكشوف

الجهاز: الشركة أنفقت 100 مليون جنيه على أرض لم تستغل بالقاهرة الجديدة مصطفى طلعت: انتقد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات اعتماد شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير على سياسة السحب المكشوف في تمويل مشروعاتها وسداد التزاماتها لتصل إلى نحو 467.8 مليون جنيه في نهاية مارس 2017، وارتفاع الرصيد بنحو 265.7 مل

الجهاز: الشركة أنفقت 100 مليون جنيه على أرض لم تستغل بالقاهرة الجديدة

مصطفى طلعت:

انتقد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات اعتماد شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير على سياسة السحب المكشوف في تمويل مشروعاتها وسداد التزاماتها لتصل إلى نحو 467.8 مليون جنيه في نهاية مارس 2017، وارتفاع الرصيد بنحو 265.7 مليون جنيه، خلال الفترة من 31 ديسمبر 2016 إلى 31 مارس 2017.

وقالت الشركة في ردها على ملاحطة الجهاز، إن الارتفاع في رصيد السحب على المكشوف جاء نتيجة لقيام الشركة بسداد مستحقات شركات المقاولات في مواعيدها المقررة دون تأخير، كذكل سداد مستحقات مصلحة الضرائب، بالإصافة إلى سداد الدفعة الأولى من الكوبون الخاص بتوزيعات العام المالي 2015-2016، كذلك سداد مبلغ 55 مليون جنيه للشركة الوطنية للمقاولات لتنفيذ إنشاء محطة الكهرباء بمدينة هليوبوليس.

وأوضحت الشركة أنها تقوم بعمل إجراءات لعلاج السحب على المكشوف ومنها قيام تنفيذ خطط بيعية لتنشيط مشروعاتها من خلال إتباع سياسة البيع قبل البناء، كذلك إضافة أنواع جديدة من المبيعات مثل مشروع الكبوند والتي زاد الطلب عليها، كذلك الدخول في مشاريع المشاركات على مساحة 655 فدان بمدينة هليوبوليس الجديدة مع شركة سوديك والتي سوف توفر سيولة نقدية، بالإضافة إلى أنه جار دراسة استخدام الطرق غير التمويلية غير المصرفية مثل التاجير التمويلي لتمويل مشروعات المرافق والانشاءات المزمع إنشائها بمدينة هليوبوليس الجديدة.

وإنتقد الجهاز أيضاً عدم إستغلال أرض تبلغ مساحتها 1696 فدان مملوكة لشركة مصر الجديدة للإسكان بالقاهرة الجديدة، رغم إنفاق الشركة ما يتجاوز 100 مليون جنيه، منها نحو 83 مليون جنيه على تخطيطها وسداد تعويضات عن الارتفاعات لهيئة المجتمعات العمرانية، هذا بخلاف نحو 20 مليون جنيه قيمة دفعة مقدمة بخصوص تصميم وتنفيذ خط المياه المغذي لأرض الشركة.

وأوضحت الشركة رداً على الجهاز، أنه جاري حالياً إتخاذ الازم مع إستشاري لإعادة تخطيط الأرض بما يتناسب مع السياسة التسويقية الجديدة للشركة ومتطلبات السوق، كما تم التعاقد مع مكتب استشاري “مجموعة شاكر” متخصص في أعمال الكهروميكانيك وذلك لنقل خطي كهرباء الضغط العالي بهدف تعظيم الاستفادة من الأرض وقد قدم استشاري المشروع البدائل التخطيطية للمشرزع وإستعلام الاراضي طبقا للمتغيرات المستجدة وهي نقل خط كهرباء الضغط العالي وتم عرض الموضوع على مجموعة شاكر المتخصصة في الأعمال الخاصة بنقل خط الكهرباء وجاري اعتماد البديل الامثل والمناسب للمستجدات التسويقية للشركة هذا وتقوم الشركة حاليا بدراسة البدائل التمويلية للازمة، وقد تم إدراج مبلغ 50 مليون جنيه من الاستثمارات ضمن خطة العام المالي 2017-2018 وذلك بتغذية المدينة بالمرافق.