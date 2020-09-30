المحادثات بشأن محفزات جديدة ترفع الأسهم الأمريكية الأربعاء

بيانات اقتصادية ساعدت على إغلاق الربع الثالث على صعود

أغلقت الأسهم الأمريكية على مكاسب قوية يوم الأربعاء في ظل استمرار المحادثات بشأن محفزات جديدة للتخفيف من تداعيات الجائحة.

وذلك بجانب ورود بيانات اقتصادية إيجابية ساعدت المؤشرات الرئيسية لتختم الربع الثالث من العام على صعود.

استمرار المحادثات بشأن محفزات جديدة

ارتفعت المؤشرات الرئيسية الثلاثة بقوة بعد أن أبدت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي وستيفن منوتشين وزير الخزانة تفاؤلا حيال انفراجة في مفاوضات التحفيز بين الحزبين الرئيسيين.

لكن المؤشرات قلصت مكاسبها بعد تحذير ميتش مكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ من أن مواقف الجانبين مازالت ”متباعدة“.

وقال بول نولت، مدير المحفظة لدى كينجزفيو لإدارة الأصول في شيكاجو، ”الأخبار الاقتصادية كانت جيدة للغاية، واستمرار المناقشات بين منوتشين وبيلوسي عزز الآمال بأننا قد نحصل على التحفيز قبل الانتخابات، ثم جاء مكونيل وصب الماء البارد على كل ذلك.“

وتابع ”التقلب ظل كلمة السر طوال الشهر ولا أرى أننا تجاوزنا ذلك بعد.“

وأقبل المتعاملون على فهم المناظرة الرئاسية الحامية التي شهدت مقاطعة كلا المتحدثين بعضهما بعضا وتبادل الخصمان السباب كذلك.

وذلك وسط اختلاف حاد بينهما بشأن قضايا مثل جائحة كوفيد-19 والرعاية الصحية والاقتصاد.

وأنهت المؤشرات الرئيسية تعاملات شهر سبتمبر على أول تراجع شهري لها منذ مارس الماضي عندما تضرر الاقتصاد جراء فرض الإغلاقات العامة.

ومقابل هذا، تحققت مكاسب للمؤشرات في الربع الثالث وسط تمتع مؤشر ستاندر اند بورز بأكبر مكاسب له خلال ربعين سنويين منذ عام 2009.

وسجل مؤشر ناسداك أكبر مكسب له خلال ربعين منذ عام 2000.

صعود مؤشر داو جونز

وبناء على بيانات غير رسمية، ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 393.25 نقطة بما يعادل بنسبة 1.43% ليصل إلى 27845.91 نقطة.

وزاد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 34.76 نقطة أو بنسبة 1.04% مسجلا 3370.23 نقطة.

وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 105.49 نقطة أو بنسبة 0.94% إلى 11190.74 نقطة.

وأنهت 10 من بين ال11 قطاع المقيد على مؤشر ستاندر اند بورز 500 الجلسة على صعود وسط تحقيق قطاعي الرعاية الصحية والقطاع المالي أكبر المكاسب.

وقفزت أسهم شركة نيقولا كورب بنسبة 14.5% بعد أن قال مديرها التنفيذي مارك راسل إنه كان قريبا من إبرام صفقة مع شريك في مجال الطاقة.