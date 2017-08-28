المحاجر: نستهدف فتح أسواق جديدة بالخليج

أحمد اللاهونى قال المهندس إبراهيم غالي رئيس شعبة المحاجر باتحاد الصناعات المصرية، إن الهدف من إقامة المعرض الدائم لمواد البناء، هو زيادة معدلات التصدير للمنتج المصري في الأسواق الخارجية. وأشار غالي ، خلال المؤتمر التحضيري للمعرض الدائم للصناعات المصرية بإمارة الشارقة بدولة الإمارات، إلى أن شعبة ا

أحمد اللاهونى

قال المهندس إبراهيم غالي رئيس شعبة المحاجر باتحاد الصناعات المصرية، إن الهدف من إقامة المعرض الدائم لمواد البناء، هو زيادة معدلات التصدير للمنتج المصري في الأسواق الخارجية.

وأشار غالي ، خلال المؤتمر التحضيري للمعرض الدائم للصناعات المصرية بإمارة الشارقة بدولة الإمارات، إلى أن شعبة المحاجر وقعت بروتكول تعاون مع الشركة المنظمة للمعرض وتحت رعاية غرفة واد البناء، ولجنة المعارض باتحاد الصناعات، وشعبة الرخام والجرانيت، بالاتفاق مع المركز التجاري المصري.

وأوضح أن ذلك التوجه يأتي لتفعيل استراتيجية الحكومة المصرية لتنمية الصادرات، وتشييد جسور الثقة لتحقيق الرواج الاقتصادي وجلب عملة صعبة للبلاد، التي هي في أمس الحاجة إليها.

وأكد رئيس شعبة أن المعرض سيكون نافذة مشرقة ومشرفة للمنتجات المصرية، وفتح أسواق جديدة داخل أسواق الخليج بصفة عامة، ودولة الإمارات بصفة خاصة، لإتاحة فرص للمستوردين في دول الخليج، ودول شرق أسيا للتعرف على المنتجات المصرية المتميزة التي سيتم عرضها داخل المعرض طوال العام في صالة عرض فاخرة تليق بالمنتج المصري.