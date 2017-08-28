المحاجر تعلن تفاصيل المعرض الدائم بالإمارات

أحمد اللاهونى قال إبراهيم غالي، رئيس شعبة المحاجر بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن المعرض الدائم المقرر إقامته بالإمارات العربية المتحدة، تحت مسمى "صناع مصر"، يأتي في إطار دعم الشعبة لخطة الدولة لرفع معدلات التصدير، إذ اتفقت الشعبة من خلال بروتوكول لتشييد جسور الصداقة بين مصر والإمارات. وأضاف

أحمد اللاهونى



قال إبراهيم غالي، رئيس شعبة المحاجر بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن المعرض الدائم المقرر إقامته بالإمارات العربية المتحدة، تحت مسمى “صناع مصر”، يأتي في إطار دعم الشعبة لخطة الدولة لرفع معدلات التصدير، إذ اتفقت الشعبة من خلال بروتوكول لتشييد جسور الصداقة بين مصر والإمارات.



وأضاف غالي، خلال كلمته بمؤتمر الشعبة لعرض تفاصيل المعرض الدائم لمواد البناء بالشارقة فى الإمارات، اليوم الإثنين، أن المعرض يأتي بالتعاون مع التمثيل التجاري، ومركز أكسبو دبي، السفارة المصرية بدبي، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، ودائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة ومكتب التمثيل التجاري المصري لسفارة الإمارات، والهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، والمعرض التصديري لمواد البناء.



ولفت إلى اهتمام الدولة بالمعارض الدائمة لتحقيق الاستفادة القصوي من العقود المبرمة بين تجار الدولة المستضيفة والمنظمة.

وأشار إلى أن الإمارات دولة كبيرة مفتوحة علي دول كبيرة أسيوية، وبها موانئ لدول خليجية آخري، وتعد من أهم المراكز التسويقية بالعالم.



وأضاف غالي، أن أهم عامل للمعرض دعم الاقتصاد المصري، لدور القطاع الحيوي في قدرته علي توفير عمله صعبة من خلال الصادرات.