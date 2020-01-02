«المجموعة» و«هيرميس» يستحوذان على 37% من تعاملات العرب

إعداد: قسم البورصة

تصدرت شركة المجموعة المالية للسمسرة ترتيب شركات السمسرة لعام 2019 من حيث تعاملات العرب، واستحوذت على %18.9 منها بقيمة 7.583مليار جنيه، وحلت شركة هيرمس للوساطة فى المركز الثانى بحصة سوقية قدرت بنحو %18.4 بقيمة 7.380 مليار جنيه.

وفى المركز الثالث، حلت شركة فاروس لتداول الأوراق المالية بقيمة تداولات منفذة للعرب 4.955 مليار جنيه بحصة سوقية %12.3 ورابعًا حلت شركة التجارى الدولى للسمسرة بقيمة 3.649 مليار جنيه بحصة سوقية %9.1.

وخامسًا حلت شركة بلتون بقيمة 2.314 مليار جنيه بحصة سوقية %5.8 وتلتها سادسًا، شركة نعيم للوساطة بتداولات منفذة بقيمة 2.067 مليار جنيه بحصة سوقية %5.2 تلتها شركة أرقام بحصة سوقية % 3 تمثل تداولات للعرب بقيمة 1.195 مليار جنيه.

وفى المركز الـ 8 حلت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية بتداولات منفذة قيمتها 1.167مليار جنيه بحصة سوقية %2.9 ومن خلفها جاءت شركة بلوم مصر لتداول الأوراق المالية بقيمة 912.133 مليون جنيه بحصة سوقية %2.3، وعاشرًا حلت شركة برايم لتداول الأوراق المالية بقيمة 805.254 مليون جنيه بحصة سوقية 2 %.