«المجموعة المصرية العقارية» تستعد لضخ 90 مليون جنيه خلال 2020

تعتزم شركة «المجموعة المصرية العقارية» ضخ استثمارات بقيمة 90 مليون جنيه، خلال العام الجاري، لإنشاء مشروع «إدارى سكني» بمنطقة الجيزة.

مصطفى: أراضى الشركة استغلت بالكامل ونبحث شراء قطع جديدة

وقال محمد مصطفى، مدير علاقات المستثمرين بالمجموعة المصرية العقارية، إن شركته تعتزم استثمار 90 مليون جنيه خلال العام الحالى لشراء قطعة أرض بمنطقة الجيزة، وإنشاء مشروع «إدارى سكني».

وأضاف لـ«المال» أن التمويل سيكون من السيولة الذاتية المتاحة لدى الشركة، البالغة 120 مليون جنيه نهاية العام الماضي، فى هيئة ودائع بنكية واستثمارات أذون خزانة.

ولفت إلى أن الـ 90 مليون جنيه مقسمة 48 مليوناًلشراء الأرض، و42 مليوناً مخصصة للإنشاءات، متوقعًا أن يتم البدء فى إنشاء المشروع نهاية العام الحالي، ويستمر لمدة عام، أو عام ونصف.

يُذكر أن «المجموعة المصرية العقارية»، وقعت نهاية 2019 اتفاقا مبدئيا لشراء قطعة أرض فى محافظة الجيزة تبلغ مساحتها 991 مترًا مربعًا، بقيمة 48 مليون جنيه، لإقامة مشروع «تجاري-إداري-سكني».

وأوضح مديرعلاقات المستثمرين أن شركتهُ سددت 5 ملايين جنيه من قيمة الأرض وستسدد القيمة المتبقية خلال الفترة المقبلة.

وكشف عن توجه شركتهُ لبحث شراء أراض جديدة، بعدما قامت باستغلال كل محفظة أراضيها خلال الفترة الماضية.

كانت الشركة قد أعلنت سلفًا أنها تمتلك محفظة أراض تقع فى نطاق أحياء المهندسين، والدقي، والجيزة، وفيصل بمحافظة الجيزة، بمساحة 7485 مترا مربعا، ومستغلة بالكامل.

ولفت إلى أن شركته حققت طفرة فى أرباحها خلال الفترات السابقة، نتيجة مبيعات برج البطل الذى تمتلكه، ومن ضمنها صفقة تمت لصالح بنك مصر، وبيع خلالها محلا تجاريا، وحصلت «المجموعة المصرية العقارية» منها على 30 مليون جنيه.

وقال مصطفى أن شركته لا تزال تمتلك أصولا بأبراج البطل وشهاب، وسيتم تسليمها خلال الفترات المقبلة.

يُذكر أن «المجموعة المصرية» حققت أرباحًا خلال العام الماضى بنسبة %257 بصافى ربح بلغ 39.3 مليون جنيه، مقابل 11مليون جنيه خلال العام المناظر له.

ارتفعت إيرادات الشركة خلال 2019 بنسبة %276.6 لتصل إلى 79.4 مليون جنيه، مقارنة 21 مليونًا خلال 2018.

تعمل «المجموعة» فى النشاط العقارى ومزاولة نشاط المقاولات العمومية، ويتوزع هيكل ملكيتها %33.95 لصالح البنك الأهلى المصري، و%10.57 لصالح بنك قناة السويس، و %3.44 لصالح مصر للتأمين وآخرين.