المجموعة المصرية السويسرية تستهدف 30% حجم صادرات في 2024

قال المهندس أحمد السباعي، المدير العام لمجموعة المصرية السويسرية، إن حجم صادرات القطاع الغذائي للمجموعة، هذا العام، سجل نحو 40 مليون دولار، منها 30 مليون دولار “مكرونة ودقيق”، و10 ملايين دولار “صلصة”، فيما تستهدف المجموعة تحقيق نمو 30% خلال العام المقبل.

وأضاف السباعي، خلال معرض فوود أفريكا المنعقد اليوم، أنه تم تصدير منتجات المجموعة المصرية السويسرية إلى أكثر من 33 دولة، منها نحو 20 دولة أفريقية.

وأوضح أن حجم استثمارات المجموعة في قطاعات الطحن والمكرونة والصلصة تبلغ 3 مليارات جنيه، وتمتلك 10 صوامع بقدرة تخزينية تصل إلى 50 ألف طن.

وأشار إلى أن المجموعة تمتلك مطحنًا للدقيق بطاقة إنتاجية 800 طن يوميًّا بمطحن المجموعة بالعاشر من رمضان، فضلًا عن 700 طن يوميًّا بمطحن المجموعة في برج العرب، لتصل إلى 1500 طن يوميًّا، بالإضافة إلى مصنع المكرونة بطاقة 8 آلاف طن شهريًّا.

وافتتح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اليوم، فعاليات الدورة الثامنة للمعرض التجاري الدولي للأغذية والمشروبات “فوود أفريكا”.