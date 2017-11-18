المجموعة المتكاملة في صدارة أنشط شركات بورصة النيل

المال ـ خاص: تصدرت شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، قائمة أنشط شركات بورصة النيل، خلال تداولات الأسبوع الماضي، بقيمة 2.4 مليون جنيه، وأحجام تداول 6 ملايين ورقة مالية. واحتلت شركة الدولية للصناعات الطبية "إيكمي" المرتبة الثانية بتداولات قيمتها 4.3 مليون جنيه، عبر بيع وشراء 1.9 مليون ورقة م

المال ـ خاص:

تصدرت شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، قائمة أنشط شركات بورصة النيل، خلال تداولات الأسبوع الماضي، بقيمة 2.4 مليون جنيه، وأحجام تداول 6 ملايين ورقة مالية.

واحتلت شركة الدولية للصناعات الطبية “إيكمي” المرتبة الثانية بتداولات قيمتها 4.3 مليون جنيه، عبر بيع وشراء 1.9 مليون ورقة مالية.

وتذيل القائمة شركة مرسيليا المصرية الخليجية للإستثمار العقاري بقيمة تداول بلغت الف ورقة مالية، عبر بيع وشراء 2000 ورقة مالية.

يشار إلى أن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات تصدرت قطاعات السوق الأكثر تداولات من حيث الكمية الأسبوع الماضي، بواقع 403.1 مليون ورقة مالية، و319.3 مليون ورقة مالية على الترتيب.