«المجموعة المالية» و «فاروس» يهيمنان على 53% من تعاملات المؤسسات في البورصة المصرية خلال 5 شهور

هيمنت شركتا”المجموعة المالية” و “فاروس لتداول الأوراق المالية” على أكثر من نصف تعاملات المؤسسات في البورصة المصرية بنسبة 53%، وذلك في الفترة منذ بداية العام وحتى نهاية شهر مايو الماضي .

ووفقًا لبيانات البورصة المصرية فقد سجلت “المجموعة المالية” حصة سوقية بنحو 29.8% محتلة بذلك الصدارة، وحققت تداولات بقيمة 39.9 مليار جنيه، من خلال تنفيذ 260 ألف عملية تداول .

في حين جاءت شركة “فاروس” في المرتبة الثانية بحصة سوقية 23% وسجلت تداولات 30.8 مليار جنيه، ونفذت عدد عمليات بلغ 60.8 ألف عملية .

فيما جاءت “بلتون” في المركز الثالث تلاها شركة “التجاري الدولي” ثم شركة “أرقام لتداول الأوراق المالية” ثم “المجموعة المالية هيرمس” .

يُذكر أن مؤشرات البورصة المصرية أنهت تعاملات جلسة أمس الإثنين – أخر جلسات شهر مايو الماضي- على ارتفاعات جماعية محدودة، مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين والعرب

وارتفع مؤشر egx30 الرئيسي بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 10309 نقاط، ومؤشر “egx70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.15% إلى 2278 نقطة، ومؤشر “egx100” الأوسع نطاقا بنسبة 0.5% إلى 3215 نقطة.

وبلغت قيم التداولات على الأسهم 1.77 مليار جنيه، وجرى التعامل على 193 سهما، ارتفع منها 67، وانخفضت أسعار 96، واستقرت أسعار 30 عند نفس مستويات الأحد.