بورصة وشركات

«المجموعة المالية» و «التجاري الدولي» يهيمنان على 43% من تعاملات المؤسسات بالبورصة المصرية

في الفترة منذ بداية العام وحتى نهاية نوفمبر الماضي، بقيم تداول مُجمعة 99 مليار جنيه
أسماء السيد 7:37 ص, الثلاثاء, 1 ديسمبر 20 7:37 ص, الثلاثاء, 1 ديسمبر 20

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هيمنت شركتي “المجموعة المالية للسمسرة” و “التجاري الدولي” على 43% من تعاملات المؤسسات بالبورصة المصرية، وذلك في الفترة منذ بداية العام وحتى نهاية شهر نوفمبر الماضي .

وبلغت قيم تداول الشركتين مُجمعة حوالي 99 مليار جنيه، وأظهرت البيانات أن شركة “المجموعة المالية” جاءت في الصادرة مستحوذة على نحو 30% من إجمالي التعاملات بقيمة تداول بلغت 69.2 مليار جنيه .

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فيما جاءت شركة “التجاري الدولي” وصيفًا في المرتبة الثانية، واستحوذت على حصة سوقية بنسبة 13% بقيمة تداول 29.4 مليار جنيه.

يُذكر أن مؤشرات البورصة المصرية  سجلت ارتفاعات جيدة خلال تعاملات شهر نوفمبر الماضي بنسب تراوحت بين 4% إلي 9% .

ووفقًا لبيانات البورصة المصرية فقد صعد المؤشر الرئيسي “egx30” بنحو 4% ليصل 10943 نقطة، فيما صعد المؤشر السبعيني “egx70ewi” بنحو 9% ليصل 2040 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقًا “egx100ewi” بنحو 8.7% وسجل 2983 نقطة .

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وتجدر الإشارة إلي أن شركة “هيرمس” احتلت صدارة ترتيب شركات السمسرة عن تعاملات شهر نوفمبر الماضي فقط، منفذة تعاملات بقيمة 7.362 مليار جنيه بحصة سوقية 10.6% مقارنة بالمركز الـ 3 في ترتيب شهر أكتوبر الماضي، بتسجيلها تداولات قيمتها 3.668 مليار جنيه بحصة سوقية 6.4%

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بقلم أسماء السيد

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