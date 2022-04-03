«المجموعة المالية» و«هيرميس» تسيطران على %31 من سوق «السمسرة»

لعبت الصفقات دورًا مهمًا فى ترتيب شركات السمسرة فى البورصة المصرية خلال الربع الأول من العام الجارى، مقارنة مع الربع الأخير من العام الماضى، لتُظهر تغيرات ملحوظة خلال هذه الفترة.

وتبادلت شركتا «المجموعة المالية للسمسرة» ونظيرتها «التجارى الدولى» الأدوار خلال تلك الفترة، لتأتى الأولى فى الصدارة بحصة سوقية %21 وتداولات 33.6 مليار جنيه منها 18.8 مليار صفقات، مقارنة مع المركز الثالث فى الربع الأخير من 2021.

وحلت «المجموعة المالية» فى صدارة شركات السمسرة بسوق الصفقات مستحوذة على %42.9 بقيمة 18.8 مليار جنيه، بجانب صدارة تعاملات FIX (التداول الإلكترونى) بنسبة %14.5 كما استحوذت على %41.6 من سوق خارج المقصورة، بالإضافة إلى صدارة تعاملات المؤسسات بحصة %39.9، والأجانب بنسبة %68.5.

وحلت «هيرميس» فى المركز الثانى صاعدة من «الخامس» خلال الربع الأخير من العام الماضى، وحققت تداولات بقيمة 16.4 مليار جنيه بحصة %10.2.

وتصدرت «هيرميس» تعاملات الأفراد بحصة %11.8 بقيمة 9.080 مليار جنيه، والمستثمرين المصريين بواقع %10.7 بقيمة 11.2 مليار جنيه، كما استحوذت على ربع تعاملات العرب بحصة %25.9.

وجاءت «التجارى الدولى» فى المركز الثالث بترتيب الربع الأول من 2021 متراجعة من الصدارة بحصة %8.6 وتداولات 13.7 مليار جنيه على 2 مليار ورقة مالية.

وتراجعت شركة «أرقام» لتداول الأوراق المالية إلى المركز الرابع مقارنة مع «الثانى» فى الربع الأخير من 2021 وحققت تداولات 8.1 مليار جنيه، مستحوذة على حصة %5.1 بعدد 631.9 مليون ورقة مالية.

وتمكنت شركة «الأهلى فاروس» من الصعود مركزين لتأتى فى المركز الخامس مقارنة مع “السابع” خلال الثلاثة شهور الأخيرة من العام الماضى، بحصة %5 وتداولات 8 مليارات جنيه بحجم 1.3 مليار ورقة مالية.

وفى الترتيب السادس، حلت شركة «بلتون» صاعدة من المركز 8 خلال فترة المقارنة، بحصة %3.5 وتداولات 5.6 مليار جنيه على 998.2 مليون ورقة مالية، تلتها «مباشر» عقب تمكنها من التقدم 3 مراكز، لتحل فى المرتبة السابعة مقارنة مع «العاشر» فى الربع الأخير من العام الماضى محققة تداولات بقيمة 5.3 مليار جنيه، بنسبة %3.3 بحجم 2.8 مليار ورقة مالية.

وثامنًا، جاءت «كايرو كابيتال» متقدمة من المركز15 خلال فترة المقارنة، لتستحوذ على حصة سوقية بواقع %3.2 بتداولات 5.1 مليار جنيه بعدد 977.4 مليون ورقة مالية.

تجدر الإشارة إلى أن شركة «كايرو كابيتال» احتلت المركز الرابع فى صفقات خارج المقصورة الربع الأول من العام الجارى، بحصة %8.3 وتداولات بقيمة 2.8 مليار جنيه.

وقال أحمد أبو حسين، مسئول قطاع السمسرة والعضو المنتدب بالشركة، إن “كايرو كابيتال” تولت مهام السمسرة لصفقة استحواذ الهيئة العامة للبترول على %25 من أسهم شركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات والتى بلغت قيمتها 2.8 مليار جنيه تقريبا.

وأشار إلى أن هذه الصفقات كانت بمثابة الدافع الأكبر لصعود ترتيب الشركة خلال هذه الفترة، موضحًا أنها تبحث مزيدا من الصفقات خلال الفترة المقبلة للحفاظ على الترتيب ذاته، موضحًا أن «كايرو كابيتال» تعتزم التريث فى خطتها التوسعية خلال العام نظرًا للظروف الحالية التى تشهدها السوق.

تراجع ترتيب شركة «بايونيرز» لتداول الأوراق المالية لتأتى فى المركز 9 مقارنة مع «الرابع» خلال فترة المقارنة، مستحوذة على حصة بنحو %2.9 بقيمة 4.6 مليار جنيه، بعدد 2.4 مليار ورقة مالية.

وتعليقًا على الأداء، قال عامر عبد القادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بالشركة، إن صفقات خارج المقصورة لعبت دورا كبيرا فى إعادة ترتيب بعض شركات السمسرة.

ولفت إلى أن عمليات الخارج اتسمت بالهدوء لدى الشركة خلال هذه الفترة، مما قد يكون دفعها للتراجع عدة مراكز، إلى جانب حالة الضعف التى شهدتها السوق بالثلاثة شهور الأولى من العام.

و توقع صعود الشركة مجددًا ضمن الخمسة الأوائل الربع الثانى من العام الجارى، بدعم من التوقع بتحسن سيولة السوق خاصة فى ظل الإعلان عن رغبة العديد من المؤسسات الخارجية بالدخول والاستثمار فى بعض الأسهم.

وعاشرًا جاءت «نعيم» لتداول الأوراق المالية مقابل المركز الحادى عشر خلال الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر لعام 2021، بحصة %2.8 وتداولات 4.5 مليار جنيه، لصالح 1.3 مليار ورقة مالية.