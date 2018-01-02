المجموعة المالية وهيرمس وCIBC مثلث الذهب فى 2017

الصفقات.. كلمة السر فى ترتيب تعاملات السماسرة بالبورصةطرح «ابن سينا» يؤمن لـ«بلتون» المرتبة الرابعة و«فاروس» خامساًقسم البورصة:نجحت المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية، فى التربع على قمة تعاملات شركات السمسرة فى 2017، مستندة فى ذلك على عملياتها

الصفقات.. كلمة السر فى ترتيب تعاملات السماسرة بالبورصة

طرح «ابن سينا» يؤمن لـ«بلتون» المرتبة الرابعة و«فاروس» خامساً

قسم البورصة:

نجحت المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية، فى التربع على قمة تعاملات شركات السمسرة فى 2017، مستندة فى ذلك على عملياتها بسوقى داخل المقصورة، وتداول الصفقات، لتحتل المركز الأول بفارق %2، عن أبرز ملاحقيها شقيقتها الصغرى شركة هيرمس، فيما حافظت شركة التجارى الدولى على مركزها الثالث، بدعم من تداولات الداخل والصفقات، لتكمل المثلث الذهبى للشركات بالعام المنتهى.

واستطاعت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، اقتناص المركز الرابع نهاية العام فى أعقاب توليها طرح نسبة %40 من رأسمال شركة ابن سينا فارما، بقيمة تقارب 1.4 مليار جنيه، فيما عزز إدارة شركة فاروس لتداول الأوراق المالية، لطرح %24، من أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلى، فى تأمين الشركة للمركز الخامس نهاية العام، فى أعقاب منافسة قوية مع شركتى بايونيرز، والرواد لتداول الأوراق اللتين حلا فى المرتبتين السادسة والسابعة على التوالى.

فيما جاءت المراكز من الثامن إلى العاشر: «إتش سى، ومباشر، ونعيم لتداول الأوراق المالية» تلاها سيجما وأرقام وعربية أون لاين، فيما انضمت شركات الجزيرة، وحلوان، لقائمة العشرين الكبار، وحققت شركات إتش سى بى سى، والعربى الأفريقى، صعوداً مميزاً.

شهد العام الماضى ارتفاعًا لافتاً فى قيم التداول، فعلى سبيل المثال حقق العشر الكبار قيم تداول وصلت إلى 346.4 مليار جنيه، مقابل 214.11 مليار جنيه فى 2016، فى أعقاب قرار تحرير سعر الصرف، الذى أدى لارتفاع لافت فى مؤشرات البورصة، تزامناً مع زيادة قيم التداول اليومية.

وسيطر العشرون الكبار من شركات السمسرة على %70 من إجمالى تداولات العام المنصرم، فيما سيطر العشر الكبار فقط على %57.7 من التداولات، التى شهدت ارتفاعاً لافتاً مقارنة بالعام قبل الماضى.

واستقبلت البورصة خلال العام الماضى 6 طروحات جديدة هى إم إم جروب، والتوفيق للتأجير، ودايس للملابس الجاهزة، وابن سينا فارما، وشهادات السلام القابضة الكويتية، وراية لخدمات الاتصالات، وتولت بنوك الاستثمار هيرمس، وبلتون، وبرايم، إدارة طرحهم فى البورصة، فيما صعد مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 نحو %21 خلال العام المنصرم.