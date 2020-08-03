بورصة وشركات

«المجموعة المالية وفاروس» تقتنصان 44% من تعاملات المؤسسات بالبورصة في 7 أشهر

صعد مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 5.8% إلى 1535 نقطة
أسماء السيد 10:50 ص, الأثنين, 3 أغسطس 20 10:50 ص, الأثنين, 3 أغسطس 20

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هيمنت شركتا المجموعة المالية وفاروس على 44% من تعاملات المؤسسات بالبورصة المصرية، وذلك من إجمالي تعاملات شركات السمسرة، في الفترة منذ يناير وحتى يوليو الماضي.

وجاءت “المجموعة المالية  للسمسرة في الأوراق المالية” في الصدارة بحصة سوقية 31.9% وقيم تداول 47.4 مليار جنيه، فيما جاءت “فاروس لتداول الأوراق المالية” في المركز الثاني بحصة سوقية 11.9% وبقيمة تداول بلغت 17.7 مليار جنيه .

ومن المركز الثالث وحتى الخامس جاءت شركة “التجاري الدولي” بحصة سوقية 11.8%، تلاها “بلتون المالية” بحصة سوقية 6.2%، ثم “أرقام” بنحو 5.9% .

وخلال شهر يوليو المنقضي فقط، شهدت مؤشرات البورصة المصرية، حالة من التباين، إذ انخفض مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 1.53% ليسجل مستوى 10599 نقطة.

وصعد مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 5.8% إلى 1535 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقًا بنسبة 4.7% إلى 2352 نقطة.

فيما هبط رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بنسبة 0.8%، ما يعادل 4.5 مليار جنيه؛ ليسجل مستوى 585.5 مليار جنيه، مقابل 590 مليار جنيه.

وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الشهر نحو 40 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 8.3 مليار ورقة مالية، منفذة على 738 آلاف عملية بيع وشراء.

واستحوذت الأسهم على 63.94% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 36.06 % خلال الأسبوع.

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بقلم أسماء السيد

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