المجموعة المالية والتجاري ينفذان ربع تعاملات البورصة خلال 7 أشهر

مصطفى طلعت:نجحت شركتا المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية والتجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية من تنفيذ نحو 25% من تعاملات البورصة المصرية خلال السبعة شهور الأولى من العام الجاري بحصص سوقية قدرها 12.5 و11.3% على التوالي.واقتنصت المجموعة المالية صدارة التعاملات، خلال الفترة المذكورة

مصطفى طلعت:

نجحت شركتا المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية والتجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية من تنفيذ نحو 25% من تعاملات البورصة المصرية خلال السبعة شهور الأولى من العام الجاري بحصص سوقية قدرها 12.5 و11.3% على التوالي.

واقتنصت المجموعة المالية صدارة التعاملات، خلال الفترة المذكورة، بينما جاءت التجاري الدولي في المركز الثاني، وهيرميس للوساطة في الأوراق المالية ضمن قائمة المثلث الذهبي بحصة سوقية قدرها 8.6%.

واحتلت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية المركز الرابع بحصة بلغت 6.45%، وفاروس لتداول الأوراق المالية 5.3%، وأرقام لتداول الأوراق المالية 4.7%، وإتش سي 4.3%، وبايونيرز 4%، ونعيم 2.9، وسيجما 2.5%.