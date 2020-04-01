«المجموعة المالية» و«التجاري الدولي» تهيمنان على 48% من تعاملات المؤسسات بالبورصة

هيمنت شركتا ” المجموعة المالية ” و”التجاري الدولي” على حوالي 48% من تعاملات شركات السمسرة على صعيد المؤسسات بالبورصة المصرية، وذلك خلال شهر مارس الماضي.

ووفقًا لتقرير صادرة عن مركز معلومات البورصة المصرية، فقد جاءت “المجموعة المالية في الصدارة، بحصة سوقية 35.7% محققه قيم تداول 7 مليارات جنيه، فيما جاءت “التجاري الدولي” وصيفًا بحصة سوقية 12% وتداولات 2.4 مليار جنيه .

وضرب زلزال فيروس كورونا المستجد مؤشرات البورصة بعنف خلال شهر مارس المنقضي الذي انتهت جلساته أمس الثلاثاء.

وتراجع مؤشر “Egx30” الرئيسي بنسبة 26.2% خلال الشهر المذكور وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة ما يعادل 132 مليار جنيه.

وسجل المستثمرين العرب والأجانب إجمالي مبيعات بقيمة 3.3 مليار جنيه خلال شهر مارس المنقضي متأثرة بأزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

واستحوذ الأجانب على 26.9% من تعاملات السوق خلال الشهر المذكور بمبيعات قدرها 2.981 مليار جنيه.

واقتنص العرب 7% من التنفيذات بما يعادل 353.6 مليون جنيه، بينما استحوذ المصريون على 66.1% من التعاملات، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

واتخذت الإدارة المصرية حزمة من القرارات لدعم البورصة والقطاع الصناعى فى مواجهة التداعيات التى خلفها فيروس كورونا على العالم، ليوقف مسيرة التراجعات خلال العشرة أيام الأخيرة من الشهر.

وقررت الحكومة تخفيض أسعار الغاز الطبيعى للصناعة عند 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وأسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالى والمتوسط بقيمة 10 قروش، مع إعلان تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقى الاستخدامات الصناعية لمدة 3– 5 سنوات مقبلة.

وأعلن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى ضخ 20 مليار جنيه لدعم السوق، وشراء أسهم، سبقها إعلان بنكى الأهلى ومصر أيضًا ضخ 3 مليارات جنيه.