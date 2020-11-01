بورصة وشركات

«المجموعة المالية» و«التجاري الدولي» تهيمنان على 44% من تعاملات المؤسسات بالبورصة المصرية خلال 10 شهور

بتداولات اجمالية بلغت 93 مليون جنيه
أسماء السيد 10:40 ص, الأحد, 1 نوفمبر 20 10:40 ص, الأحد, 1 نوفمبر 20

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هيمنت شركتا “المجموعة المالية” و”التجاري الدولي” على 44% من تعاملات المؤسسات بالبورصة المصرية، وذلك في فترة الـ10 شهور الأولى من العام الجاري.

وبلغت قيم تداولاتهما مجمعة حوالي 93 مليار جنيه، فيما جاءت الحصص السوقية مقسمة بنحو 31% لـ”المجموعة المالية” و 13% لـ”التجاري الدولي”.

يُذكر أن “المجموعة المالية” جاءت على عرش شركات السمسرة المنفذة لتعاملات البورصة خلال العشرة شهور الأولى من العام الحالي، مستحوذة على حصة سوقية قدرها 13.9%، فيما جاءت “التجاري الدولي” وصيفًا بحصة 8.6%.

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أما على صعيد التعاملات الشهرية خلال أكتوبر الماضي فقد جاءت “التجاري الدولي” في الصدارة بحصة سوقية بلغت 9.7% وتداولات بقيمة 5.5 مليار جنيه .

ثم”المجموعة المالية” وصيفًا بحصة سوقية 7.4% وتداولات بقيمة 4.2 مليار جنيه، تلاها “هيرمس للوساطة” في المتربة الثالثة بحصة سوقية 6.4% وتداولات بقيمة 3.6 مليار جنيه .

أنهت البورصة المصرية تعاملاتها الشهرية في أكتوبر على تراجعات جماعية للمؤشرات، وخسائر لرأس المال السوقي، بضغوط مبيعات أجنبية.

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وفقد مؤشر السوق الرئيسي egx30 ما نسبته 4.31% من قيمته ليغلق أكتوبر عند 10515 نقطة، كما تراجع مؤشر الأفراد السبعيني egx70 6.6% مغلقا عند 1870 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقا egx100 بـ 5.27% لينهي الشهر بمستوى 2743 نقطة.

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بقلم أسماء السيد

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