المجموعة المالية والتجاري الدولي ينفذان ربع تداولات البورصة في مايو

مصطفى طلعت:استحوذت شركتا المجموعة المالية والتجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية على 23.6% من تنفيذات البورصة ( ما يقترب من ربع التداولات الاجمالية) خلال شهر مايو المنقضي، ضمن بهما صدارة الشركات.وذكر تقرير صادر عن البورصة، وصل "المال" نسخة منه، تسجيل الشركتان قيم تداول قدرها 12.6 مليار

مصطفى طلعت:

استحوذت شركتا المجموعة المالية والتجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية على 23.6% من تنفيذات البورصة ( ما يقترب من ربع التداولات الاجمالية) خلال شهر مايو المنقضي، ضمن بهما صدارة الشركات.

وذكر تقرير صادر عن البورصة، وصل “المال” نسخة منه، تسجيل الشركتان قيم تداول قدرها 12.6 مليار جنيه، عبر بيع وشراء 887.7 مليون ورقة مالية، منفذة عبر 112.5 الف عملية بيع وشراء.

يذكر أن مؤشرات البورصة تراجعت بشكل جماعي خلال تعاملات مايو ، إذ هبط المؤشر الرئيسي 10.3% ليغلق عند 16414.53 نقطة، مقارنة بمستوى 18295.57 لدى اغلاق الشهر الماضي.